Ile de Ré : au nom de la laïcité, une association demande le déplacement d'une statue de la Vierge

Alors que la mairie avait fait reconstruire à l'identique une statue de la Vierge Marie endommagée par un automobiliste, une association a saisi la justice pour exiger son déplacement de l'espace public, en vertu de la loi de 1905.

La statue de la Vierge Marie à l'entrée de La Flotte-en-Ré pose-t-elle problème ? Pour l'association La Libre Pensée, la réponse est oui, au nom de la loi de 1905 qui interdit l'installation de monuments à caractère religieux sur le domaine public.

Comme le rapporte France 3 Aquitaine ce 6 février, l'association a saisi la justice sur la question. Et les conclusions du rapporteur public vont dans son sens : la Vierge doit être déplacée. Le tribunal administratif rendra son jugement sur la question le 3 mars prochain.

Le sujet est sensible sur l'île de Ré, et remonte au mois de mai 2020, lorsqu'un automobiliste percute et endommage fortement la statue. La mairie décide alors de la reconstruire à l'identique. «S’il n’y avait pas eu cet accident, il n’y aurait pas eu de débat ni même de procédures», se désole auprès de France 3 Aquitaine Jean-Paul Héraudeau, le maire de La Flotte-en-Ré.

En décembre dernier, l'association La Libre Pensée avait eu gain de cause dans une affaire similaire aux Sables-d'Olonne, le tribunal administratif de Nantes ayant enjoint à la commune vendéenne de retirer dans les six mois une statue de Saint-Michel d'une place publique afin de se mettre en conformité avec la loi de 1905.