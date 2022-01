Pass vaccinal : le certificat de rétablissement du Covid-19 sera valable 4 mois et non plus 6

A partir du 15 février, le certificat de rétablissement, délivré 11 jours après une infection au Covid, ne permettra de prolonger la validité du pass sanitaire sans rappel vaccinal que pendant quatre mois. Une «harmonisation des règles» est évoquée.

C'est une des subtilités du nouveau pass vaccinal qui a pu passer inaperçue, et qui concerne pourtant des millions de Français : à partir du 15 février, le certificat de rétablissement ne permettra d'obtenir ou de prolonger son pass vaccinal que pendant quatre mois, et non plus six comme c'était le cas depuis l'instauration du pass sanitaire.

Une évolution décrite comme suit sur le site du ministère de la Santé : «Au 15 février 2022, les personnes ne pouvant réaliser leur rappel dans les temps car elles ont été infectées par le Covid-19, pourront utiliser leur certificat de rétablissement à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à quatre mois pour les 18 ans et plus. En effet, à partir du 15 février, le certificat de rétablissement sera valable quatre mois et non plus six, comme c’est le cas actuellement.»

Ce raccourcissement de la validité du certificat de rétablissement – un document prouvant une infection au Covid-19 délivré automatiquement 11 jours après un résultat positif de test RT-PCR ou antigénique – a été également rappelé par Olivier Véran dans une vidéo publiée sur Twitter le 28 janvier.

Ce message est un appel à la mobilisation pour la vaccination.

Protégez-vous. pic.twitter.com/SiBPPhD6An — Olivier Véran (@olivierveran) January 28, 2022

«Harmoniser les règles» entre les individus vaccinés et ceux infectés par le Covid-19

Il n’avait jusqu'alors jamais été clairement dit que la durée de validité du certificat de rétablissement serait raccourcie, comme l'est la durée entre deux doses de vaccin (celle-ci passant de sept à quatre mois le 15 février). «Une infection équivaudra toujours à une injection», avait simplement indiqué Olivier Véran dans le JDD le 2 janvier.

Contacté par Le Parisien, c'est cette logique qu'a mis en avant l’entourage du ministre, en affirmant que le but du raccourcissement de la durée de validité du certificat de rétablissement serait d'«harmoniser les règles» entre les vaccinés en attente de leur rappel et les individus qui ont été infectés par le Covid-19.

Sachant qu'une dose de rappel ne peut être injectée que trois mois après la dose précédente ou après une infection, les Français souhaitant conserver leur pass vaccinal auront donc désormais au maximum 31 jours pour recevoir une injection de vaccin contre le Covid-19.

En novembre dernier, la Suisse avait quant à elle suivi le chemin inverse en prolongeant la validité du certificat de rétablissement de 6 à 12 mois, comme l'indique 20 Minutes. Ce pays permet par ailleurs d'obtenir un pass sanitaire en présentant un test sérologique prouvant la présence d'anticorps contre le Covid-19. Ce type de certificat n'est quant à lui valable que 90 jours.