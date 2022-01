Distribution de 62 000 faux pass sanitaires : treize interpellations à Paris et Lyon

Plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées à Lyon et Paris. Soupçonnés d'avoir écoulé plus de 60 000 faux pass sanitaires, les suspects âgés de 22 à 29 ans auraient contrefait les identités numériques de dizaines de médecins.

Selon les informations de CNews et de l'AFP, 13 personnes ont été interpellées le 26 janvier, dont huit à Lyon et cinq à Paris. Les mis en cause, âgés de 22 à 29 ans, sont soupçonnés d'avoir créé et distribué quelque 62 000 faux pass sanitaires.

Selon la même source, un signalement auprès de l'ordre des infirmiers a permis de remonter à la source de l'affaire : des milliers de pass avaient été établis au nom d'un infirmier angevin qui n'avait effectué aucune vaccination anti-covid.

La police judiciaire d'Angers (Maine-et-Loire) a ensuite ouvert une enquête pour escroquerie, blanchiment et atteinte à un système de traitement automatisé (le hacking). Huit interpellations dans le secteur de Lyon ont été réalisées suite à ces investigations.

Cinq personnes ont également été arrêtées en région parisienne, dont trois sont soupçonnées d'être des pirates informatiques qui auraient usurpé l'identité numérique de 35 médecins répartis sur le territoire national afin de produire de faux pass sanitaires puis de les vendre.