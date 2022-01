A Bordeaux, l'affluence contraint Jean-Luc Mélenchon à débuter un meeting dans la rue

Jean-Luc Mélenchon a débuté son meeting bordelais du 24 janvier dans la rue en raison de l'incapacité du théâtre où se tenait l'événement à accueillir l'ensemble de la foule. Il en a profité pour de nouveau railler la primaire populaire de la gauche.

C'est une scène peu commune qui s'est déroulée dans les rues de Bordeaux (Gironde) dans la soirée du 24 janvier. Comme l'a rapporté BFMTV, alors que des centaines de sympathisants n'avaient pu, faute de place, accéder au théâtre Femina où devait se dérouler le meeting de Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidentielle LFI a décidé de commencer son meeting dans la rue. Il en a aussi profité pour dénoncer la «primaire populaire» de la gauche qui se déroulera du 27 au 30 janvier.

À chaque fois que nous faisons une démonstration de force, c'est pour donner de la force à ceux qui doutent. À tous, nous leur disons : "Nous pouvons tout changer et c'est dans 70 jours que l'échéance se présente !"#MelenchonBordeauxpic.twitter.com/ZmMqI1lAh6 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 24, 2022

«On me dit : vous vous sentez seul ? Pas du tout ! Est-ce que je suis seul ce soir ?», a-t-il lancé à la porte de la salle de sa réunion politique. Et de poursuivre : «Le fait que vous vous disiez "on reste dehors quand-même groupés" montre la connivence politique qui existe entre nous. Vous avez parfaitement compris que nous sommes en train de faire une démonstration de force.»

On a été débordé par la dynamique

Interrogé par BFMTV, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon s'est défendue de toute tentative de coup médiatique. Elle a également rejeté les allégations de la chaîne d'information selon lesquelles LFI aurait volontairement réservé une salle trop petite. «Elle [la salle] est réservée depuis le mois de décembre et on a été débordé par la dynamique. On ne va pas s’en plaindre et on va essayer de mieux s’adapter la prochaine fois», a rétorqué le parlementaire Bastien Lachaud, en charge de l'organisation des événements.

Le candidat à la présidentielle en a profité pour de nouveau fustiger la «primaire populaire» de la gauche, qu'il n'a eu de cesse de décrier ces dernières semaines. «A 70 jours du premier tour, il y a mieux à faire qu'une obscure primaire [...]. Ce sont d'obscures combines pour s'accorder ou faire sortir un lapin du chapeau», a-t-il déclaré, des propos repris par BFMTV.