«Début d'une décrue» des cas de Covid-19 : Attal assure qu'il y a «des raisons d'être optimistes»

Le porte-parole du gouvernement, tout en se montrant «prudent», a expliqué que la vague Delta avait régressé et qu'on observait ce qui semble être un début de décrue d'Omicron.

Gabriel Attal semble croire à une amélioration concernant la situation sanitaire. «On a des raisons d'être optimistes» au sujet de l'épidémie de Covid-19 en France, dont les chiffres montrent une légère amélioration, a estimé ce 18 janvier le porte-parole du gouvernement.

Épidémie de Covid-19 : «Je pense que l'on a des raisons d'être optimistes aujourd'hui» déclare Gabriel Attal, dans #LaMatinalepic.twitter.com/fqr9bES9vv — CNEWS (@CNEWS) January 18, 2022

«On voit que la vague Delta a vraiment régressé, que la circulation tend à ralentir, et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Ile-de-France, il y a ce qui semble être le début d'une décrue», a-t-il noté sur CNews. «Je pense qu'on a des raisons d'être optimistes aujourd'hui», a-t-il conclu, en s'appuyant sur «les déclarations d'un certain nombre de scientifiques» allant dans le même sens ces derniers jours.

Dans nos services de réanimation, la situation s'est stabilisée

«On voit que dans nos services de réanimation, la situation s'est stabilisée, la tension n'augmente plus, maintenant il faut évidemment rester vigilants et poursuivre nos efforts», a-t-il poursuivi, en se disant «toujours prudent sur ces questions-là». «Je me fonde toujours sur ce que disent les scientifiques : ça n'est pas un choix politique ou du gouvernement de dire que le pic est arrivé ou que la situation s'améliore», a déclaré le porte-parole de l'exécutif.

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en soins critiques est stable ces derniers jours, autour de 3 900. Le nombre de contaminations est toujours élevé – 295 630 cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours – mais augmente à un rythme moins rapide.