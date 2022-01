Covid : en janvier, les tests coûteront «un peu plus d'un milliard et demi d'euros», selon Dussopt

[#SudRadio] @olivierdussopt



🔴🗣️ "Nous dépenserons un peu plus d'1,5 milliard d'€ au mois de janvier pour les #tests. Ils sont une bonne stratégie car cela permet de savoir si on est positif pour s'isoler et éviter de contaminer d'autres personnes"



