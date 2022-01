Après l'adoption du pass vaccinal par l'Assemblée, un nouveau samedi de mobilisation en France

Plusieurs manifestations contre le pass vaccinal et les restrictions sanitaires sont prévues à travers la France ce 15 janvier. Au total, 85 000 à 120 000 personnes sont attendues, dont 9 000 à 14 000 à Paris, selon des sources policières.

Comme chaque samedi, de nouvelles manifestations contre les mesures sanitaires du gouvernement sont prévues ce 15 janvier dans plusieurs villes françaises. Au total, 85 000 à 120 000 personnes sont attendues, dont 9 000 à 14 000 à Paris, selon des sources policières auprès de l'AFP. Alors que les députés ont adopté dans la nuit le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, plusieurs cortèges sont organisés dans la capitale. Le plus gros devrait être celui du mouvement Les Patriotes, du candidat pro-Frexit à la présidentielle Florian Philippot, qui s'élancera à 14h du Trocadéro. D'autres défilés ont lieu à l'initiative de Gilets jaunes.

Pour l'exécutif et les forces de l'ordre, l'un des enjeux sera de savoir si la participation sera supérieure à la semaine précédente. Dans la foulée des déclarations d'Emmanuel Macron sur sa volonté d'«emmerder» les non vaccinés, 105 200 manifestants avaient été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur dans toute la France, quatre fois plus que les 25 500 de la précédente mobilisation, le 18 décembre.