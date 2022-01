Discriminations envers les non vaccinés : le maire décrocheur du portrait de Macron témoigne

En réaction aux propos d'Emmanuel Macron qui disait vouloir «emmerder» les non vaccinés, Nils Passedat, maire de Lavaurette, a remplacé le portrait du président par la déclaration des droits de l'Homme. Il s'explique sur RT France.

Suite aux propos d’Emmanuel Macron sur les Français non vaccinés, publiés dans une interview accordée au Parisien le 4 janvier, Nils Passedat, maire de Lavaurette (Tarn-et-Garonne), a décroché le portrait du président de la salle du conseil de la mairie et l’a renvoyé à la Préfecture. Dans un courrier signé par ses deux adjoints et adressé à la préfète du Tarn-et-Garonne, le maire a expliqué à RT France que lui et nombre de ses administrés s'interrogeaient sur ce «nouveau tournant assumé d'une politique qui ne se veut plus sanitaire mais discriminatoire».