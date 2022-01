Le projet de pass vaccinal arrive devant le Sénat : Olivier Véran auditionné en commission

Validé par l'Assemblée après de nombreux remous, le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal est examiné au Sénat. Ce processus débute par l'audition du ministre de la Santé Olivier Véran en commission des lois.

Ce 10 janvier, la commission des lois du Sénat auditionne le ministre de la Santé Olivier Véran au sujet du nouveau projet de loi anti-Covid du gouvernement. L'une des mesures les plus controversées du texte est la transformation du pass sanitaire en passeport vaccinal.

Après trois jours de débats, échaudée par les déclarations d'Emmanuel Macron, qui affirmait vouloir «emmerder» les non vaccinés «jusqu'au bout», l'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi le 6 janvier par 214 voix pour, 93 contre et 27 abstentions.

Le gouvernement table sur une entrée en vigueur du texte le 15 janvier mais ce calendrier devrait être repoussé de quelques jours.

Il sera alors indispensable aux plus de 12 ans de pouvoir justifier d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Parmi leurs amendements de retouche, les députés ont repoussé de 12 à 16 ans la nécessité d'un pass vaccinal pour les sorties scolaires et activités péri et extrascolaires.