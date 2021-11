Covid-19 : Barnier, Le Pen et Mélenchon plaident pour le rétablissement de la gratuité des tests

Bien qu'issus de bords politiques différents, Michel Barnier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont tous trois réclamé le retour des tests gratuits pour tous contre le Covid-19 alors que le chiffre des contaminations repart à la hausse.

C'est une convergence d'opinion qui se fait rare dans la scène politique française : trois candidats à la présidentielle ou à l'investiture de leur parti, Michel Barnier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont appelé le gouvernement à rétablir la gratuité des tests PCR et antigéniques contre le Covid-19, alors que l'épidémie repart à la hausse.

Jean Castex avait annoncé la fin de la gratuité lors d'un entretien publié le 26 septembre par Les Echos, estimant qu’il n’était «plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais des contribuables».

Les personnes non vaccinées doivent débourser 5,20 euros pour un autotest et 25 euros pour un test antigénique en pharmacie. En laboratoire, le test antigénique est facturé 22 et 44 euros pour un PCR. Les tests restent gratuits pour les Français vaccinés et les mineurs. Les personnes non vaccinées munies d'une ordonnance médicale auront toujours la possibilité de se faire tester gratuitement.

Invité sur France Info ce 23 novembre, Michel Barnier a déclaré que du fait de la flambée épidémique, il serait bon de «revenir sur la gratuité des tests pour les non-vaccinés». Le candidat à l'investiture LR considère que compte tenu de la situation sanitaire, il faut savoir «s'adapter, anticiper», et donc «refaire des tests gratuits pour qu'on sache, parce que c'est aussi une manière de prévenir». Il a également insisté sur le fait que «la prévention coûte toujours moins cher que la réparation».

Le même jour sur France Inter, Marine Le Pen a dénoncé le fait que les tests dits «de confort» soient payants. Pour elle, la non gratuité des tests est une décision «moralement condamnable et stupide» car «on ne lutte pas contre une pandémie en empêchant une partie de la population de pouvoir se tester faute de moyens» financiers.

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a réagi dans la soirée du 22 novembre sur Twitter. Il a notamment ironisé sur le fait que «Castex positif au Covid prouve que vacciner ne règle pas tout» avant d'appeler à «rétablir la gratuité des tests, comme pour lui [le premier ministre]».

Pour rappel, Jean Castex a été testé positif dans la soirée du 22 novembre au Covid-19. «Son agenda sera aménagé ces prochains jours afin qu'il poursuive ses activités tout en étant à l'isolement», a fait savoir à l'AFP Matignon.

Depuis le 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 ne sont plus remboursés pour les personnes non vaccinées, sauf exception (prescription médicale, cas contact, test positif récent, contre-indication au vaccin). Alors qu’il était en déplacement dans le cadre de l’ouverture de la campagne des Restos du Cœur, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a balayé l’idée d’un retour des tests gratuits. Cité par Libération, le ministre de la Santé a expliqué sa décision par le fait que les autorités n’avaient «aucune difficulté à suivre l’épidémie avec les outils actuels».

Le Conseil d'Etat avait validé le 29 octobre la fin de la gratuité des tests «de confort». La plus haute juridiction administrative de la République avait alors estimé que la fin de la gratuité «n'a pas pour effet de rendre l'exigence de présentation du pass sanitaire dans certaines circonstances disproportionnée au regard des objectifs de santé publique qu'elle poursuit».