Pauvreté en France : l'ONG de l'acteur américain Forest Whitaker va investir en Seine-Saint-Denis

En partenariat avec la banque BNP Paribas, l'ONG Whitaker Peace and Development Initiative, représentée par l'acteur Forest Whitaker, s'apprête à investir en Seine-Saint-Denis, où la star américaine a été marquée par la pauvreté.

L'acteur américain Forest Whitaker va investir en Seine-Saint-Denis pour aider les jeunes à se former «aux techniques de médiation et de résolution de conflit et à l'entrepreneuriat», a fait savoir l'ONG qu'il représente, Whitaker Peace and Development Initiative (WPDI), citée le 11 novembre par l'AFP.

Créé en 2012, l'organisation se consacre à des projets éducatifs pour des jeunes vivant «dans des régions touchées par la violence ou les conflits (Soudan du Sud, Ouganda, Mexique, Etats-Unis, Afrique du Sud) et désormais en France», relève l'AFP.

C'est lors d'un voyage à Paris, où l'organisation s'est installée au printemps dernier, que l'acteur oscarisé pour Le Dernier roi d'Ecosse, a décidé d'investir en Seine-Saint-Denis. Le comédien afro-américain âgé de 60 ans a en effet expliqué avoir été «marqué par la pauvreté» lors de sa visite dans le quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, décor du film Les Misérables de Ladj Ly, a expliqué un porte-parole de la WPDI.

Toujours selon l'AFP, l'ONG va mener ses actions dans le cadre d'un partenariat avec BNP Paribas. Elle a déjà entrepris des initiatives de ce genre dans les quartiers pauvres de Los Angeles, où l'acteur a grandi.

En amont de la venue de Forest Whitaker à La Courneuve le 13 novembre, le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel (PS), s'est félicité d'une telle démarche. «Je suis honoré d’accueillir Forest Whitaker ce samedi et de lui faire visiter ma ville. Loin du débat national nauséabond, il est de ceux qui voient dans la Seine-Saint-Denis une richesse pour la France et son avenir. Forest Whitaker, you’re most welcome !», a-t-il tweeté.