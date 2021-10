Covid : les directeurs d'établissement auront-il bientôt accès au statut sanitaire de leurs élèves ?

Un amendement du gouvernement au projet de loi de vigilance sanitaire veut permettre aux directeurs d’école d’accéder au statut virologique et vaccinal des élèves... pour la deuxième fois après une première tentative retoquée en juillet.

L'Assemblée nationale se penche ces 19 et 20 octobre sur le projet de loi du gouvernement sur la vigilance sanitaire. Le gouvernement a notamment déposé un amendement pour permettre aux directeurs d'établissements scolaires du second degré d'accéder aux statuts virologique et vaccinal des élèves.

«Le gouvernement présentera un amendement permettant aux directeurs d'établissements scolaires d'accéder aux informations nécessaires concernant leurs élèves pour renforcer la campagne de vaccination et de dépistage dans les écoles, les collèges et les lycées», a ainsi expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran devant l'hémicycle. «Pour éviter la fermeture d'une classe, il faut permettre aux directeurs d'établissement de savoir si oui ou non les élèves sont protégés contre la Covid», a-t-il encore justifié.

Vaccination : "Le gouvernement présentera un amendement permettant aux directeurs d'établissements scolaires d'accéder aux informations nécessaires concernant leurs élèves", affirme @olivierveran.#DirectANpic.twitter.com/1jdxuCnjgJ — LCP (@LCP) October 19, 2021

«Le système mis en œuvre actuellement repose sur des attestations des parents, qui ne peuvent être conservées ni faire l’objet d’aucun contrôle et dont la base juridique est fragile», se plaint le gouvernement dans l'argumentaire de son amendement 366. Au cours des discussions sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, l'exécutif avait déjà tenté l'introduction d'une mesure similaire en juillet. Une mesure finalement retoquée par le Parlement.