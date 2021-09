Zemmour écarté de son émission sur CNews après la décision du CSA concernant son temps de parole

La chaîne a annoncé qu'en raison de la décision du CSA au sujet du décompte du temps de parole d'Eric Zemmour, celui-ci ne pourrait pas continuer à intervenir dans l'émission «Face à l'info». CNews a expliqué regretter «une telle décision».

Dans un communiqué rendu public le 13 septembre, la chaîne CNews a fait savoir que «le CSA [Conseil supérieur de l'audiovisuel], par sa décision du 9 septembre [de décompter le temps de parole d'Eric Zemmour portant sur le "débat national"], contraint CNews et Eric Zemmour à ne pas pouvoir continuer l'émission qu'ils faisaient ensemble».

La chaîne a ajouté regretter «une telle décision qui prive des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur [...] bien qu'Eric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle».

Invité dans la matinée dans l'émission de Pascal Praud «L'Heure des Pros», l'écrivain et journaliste a assuré être «fort triste» de cette décision. «Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement et après mûres réflexions pendant le week-end on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable», a-t-il ajouté, faisant valoir son «vague à l'âme».

« J’ai beaucoup de vague à l'âme ce matin », Eric Zemmour dans #HDProspic.twitter.com/BjfCj4ryNw — CNEWS (@CNEWS) September 13, 2021

«Quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs. Donc c'est ce que je vais faire», a-t-il conclu.

Eric Zemmour accuse le CSA d'être «soumis» à des «pressions»

Le 8 septembre, le CSA avait demandé aux médias audiovisuels de «décompter», à partir du lendemain, les interventions d'Eric Zemmour «portant sur le débat politique national».

«Les politiques sont tellement lâches qu'ils se cachent derrière [le CSA] soi-disant indépendant, qui n'est absolument pas indépendant et qui est soumis à toutes les pressions, de gens d'En marche, du gouvernement et d'Emmanuel Macron», avait de son côté réagi le 9 septembre Eric Zemmour sur CNews. «Bien sûr que j'accuse sans preuve, oui, j'ai aucune preuve, mais c'est un fait. Je dis d'où ça sort. On voit bien d'où ça vient, donc oui, j'accuse, j'accuse ces gens de vouloir me faire taire», avait-il poursuivi.

Si une possible candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022 est évoquée par certains depuis plusieurs mois, aucune annonce officielle en ce sens n'a pour le moment été faite.