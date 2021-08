Le pass sanitaire dans les centres commerciaux, comment ça marche ? Reportage

Depuis le 9 août, de plus en plus de centres commerciaux de plus de 20 000m² nécessitent un pass sanitaire pour y accéder, comme à Vélizy, dans les Yvelines. Le supermarché Westfield y prévoit également la possibilité de se faire vacciner sur place.

De plus en plus de centres commerciaux de plus de 20 000m² exigent le pass sanitaire à l’entrée. Depuis le 9 août, cette mesure doit être mise en place dans les régions où les contaminations sont en hausse.

Dans les Yvelines, à Vélizy, notre reporter s'est rendu au supermarché Westfield où certaines personnes se sont montrées rétives à l'idée de se faire contrôler. Une femme s'est notamment insurgée contre le dispositif. «Honte à ce gouvernement qui discrimine la population», a-t-elle notamment lancé.

L'entreprise qui gère le centre commercial a dû recruter 17 agents de sécurité supplémentaires pour procéder à des contrôles durant la semaine, et 23 pour le samedi. Cet investissement représente 120 000 euros par mois.

Il est toutefois possible de se faire dépister sur place. Le directeur de Westfield Vélizy 2 l'a assuré au micro de RT France : «On est en mesure d'accompagner aussi les gens mécontents en disant qu'il y a un centre de vaccination à Westfield Vélizy 2. On vaccine depuis le mois de juin environ 1 000 personnes par jour à côté de la pharmacie.»