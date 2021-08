Afghanistan : Emmanuel Macron évoque un «tournant historique» aux «conséquences majeures»

Après avoir présidé un Conseil de défense aux côtés de la ministre des Armées Florence Parly et du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le chef d'Etat prend la parole dans une allocution télévisée sur la situation en Afghanistan.

Le président français a pris la parole ce 16 août pour évoquer la crise en Afghanisan, où les Taliban sont entrés dans Kaboul après l'effondrement de l'armée afghane.

Alors que la situation est on ne peut plus chaotique à l'aéroport de Kaboul – les vols étant pour l'heure à l'arrêt en raison des milliers de personnes sur le tarmac cherchant à fuir – le chef de l'Etat a declaré que «l'urgence absolue» était de mettre en sécurité les Français ainsi que les Afghans ayant travaillé pour la France.

«C’est notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident: interprètes, chauffeurs, cuisiniers et tant d’autres. Près de 800 personnes sont d’ores et déjà sur le sol Français. Plusieurs dizaines de personnes sont encore sur place [...] pour lesquelles nous restons pleinement mobilisés», a déclaré le chef de l'Etat au cours d'une allocution télévisée.

Le locataire de l'Elysée a fait savoir que deux avions militaires et les forces spéciales allaient arriver «dans les prochaines heures» à l'aéroport de Kaboul pour prendre en charge ces personnes et les ressortissants français encore présents dans la capitale afghane.

Auteur: RT France

Emmanuel Macron a par ailleurs expliqué vouloir porter une initiative européenne visant à anticiper et «protéger contre des flux migratoires irréguliers importants» qui «nourrissent les trafics de toute nature». «Nous porterons donc, en lien avec la République fédérale d’Allemagne et d'autres Européens, une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie», a poursuivi le président français, en appelant à «la solidarité dans l'effort, l'harmonisation des critères de protection et la mise en place de coopérations avec les pays de transit».

Macron appelle à une réponse internationale «responsable et unie»

Concernant l'action de la France a plus long terme, Emmanuel Macron a affirmé qu'elle viserait «d'abord à continuer de lutter activement contre le terrorisme islamiste sous toutes ces formes». «Des groupes terroristes sont présents en Afghanistan et chercheront à tirer profit de la déstabilisation», a ainsi estimé le président français, appelant à «une réponse [internationale] responsable et unie», et «une action politique et diplomatique».

«C'est un enjeu pour la paix et la stabilité internationale, contre un ennemi commun, le terrorisme et ceux qui le soutiennent ; à cet égard, nous ferons tout pour que la Russie, les Etats-Unis et l'Europe puissent efficacement coopérer, car nos intérêts sont les mêmes», a-t-il ajouté.

Détails à suivre...