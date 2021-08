Emmanuel Macron compare les personnes sans pass sanitaire à celles qui conduisent après avoir bu

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chef de l'Etat a justifié le pass sanitaire par une analogie avec l'interdiction de prendre le volant après avoir bu, la «liberté de prendre le volant» pouvant alors «mettre en danger [autrui]».

Dans le cadre de sa proposition de répondre directement à toutes les questions des Français sur la vaccination depuis le fort de Brégançon, Emmanuel Macron a publié ce jeudi 5 août sur les réseaux sociaux – dont TikTok et Instagram – une vidéo dans laquelle il commente les propos suivants : «Le pass sanitaire est une privation inédite de ma liberté est c'est insupportable.»

Le président de la République commence par justifier cette mesure controversée par le fait que «d'autres pays l'[ont] adopté[e]» et que c'est ce qui permet, selon lui, «de ne pas tout refermer». Il revient ensuite en ces termes sur ce qui est à ses yeux «la liberté de chacun en société» : «Je suis tout à fait libre de boire, un verre, deux verres, trois verres, quatre verres de vin. De rester chez moi de voir des amis, y'a aucun problème. Par contre, depuis des années on a accepté qu’après avoir bu, je ne suis plus libre de prendre le volant parce que, à ce moment-là, ma liberté de prendre le volant peut vous mettre en danger.»

La liberté ne se conjugue pas au singulier

«On l’a bien accepté quand il s’agissait de boire ou de conduire, on l’a accepté sur beaucoup d’autres choses. En société, parce que nous dépendons les uns des autres, la liberté ne se conjugue pas au singulier. [Notre liberté] ne tient que parce qu’aussi on protège les autres et on respecte la liberté des autres. C’est la même chose pour se faire vacciner, la même chose pour le pass sanitaire», poursuit Emmanuel Macron, avant de conclure : «C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne ou d'un citoyen.»