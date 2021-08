«Un président devenu influenceur» : Macron vilipendé sur Twitter après sa vidéo sur la vaccination

Dans une vidéo postée sur ses comptes Instagram et TikTok, le président invite à l’interroger sur la vaccination contre le Covid, pour contrer de «fausses informations» et «rumeurs». Une mise en scène pour certains membres de l'opposition.

Emmanuel Macron s'est filmé, auprès d'un drapeau français et vêtu d'un inhabituel tee-shirt, dans une vidéo postée sur Tik Tok et Instagram ce 2 août. Le président de la République propose dans cette courte séquence d'une minute de répondre directement à toutes les questions des Français sur la vaccination, pour contrer les «fausses informations» et «rumeurs» qui circulent.

Depuis le fort de Brégançon dans le Var, où il est en vacances, le chef de l'Etat a affirmé dans cette vidéo que la vaccination était «la seule arme» face au Covid-19, avec «un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin» et «un peu plus de 35 millions» qui ont «reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés».

«Je sais que pourtant beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi – il faut bien le dire – alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible», a-t-il ainsi développé.

L'Elysée a par la suite précisé que le chef de l'Etat allait examiner «des questions et répondre en vidéo régulièrement cette semaine». Parmi les premières visibles sur Instagram ce 2 août, celles d'un internaute qui demande : à quoi cela sert-il «de se vacciner alors que dans certaines régions le port du masque est redevenu obligatoire à l’extérieur ?» Plus prosaïquement : «Comment vous pouvez prouver que le vaccin minimise les formes graves ?», «Il y a quoi dans ce vaccin ?», «Est-il vrai que il y a une puce 5G dedans ?», «Est-ce sûr que ce vaccin ne nous réduit pas notre durée de vie ?», interrogent plusieurs commentaires, tandis que certains demandent à Emmanuel Macron s'il est lui-même vacciné. «C'est un président ou un lobbyiste qui parle !?», lance un autre.

Ce n'est pas avec un tee-shirt qu'Emmanuel Macron sera plus convaincant

Cette dernière remarque résonne avec les réactions de plusieurs membres de l'opposition de droite. Le leader des Patriotes Florian Philippot, chef de file du mouvement contre l'extension du pass sanitaire, a ainsi critiqué la séquence, y voyant «un président devenu influenceur, en tee-shirt, qui joue au VRP vaccinal pour Pfizer», l'un des fabricants de vaccins contre le Covid-19.

Un président devenu influenceur, en t-shirt, qui joue au VRP vaccinal pour Pfizer🤦

Peut-on tomber plus bas ?! ⤵️ https://t.co/VUtcJWrHdb — Florian Philippot (@f_philippot) August 2, 2021

L'eurodéputé du Rassemblement national Gilbert Collard s'est également demandé si l'on avait sous les yeux «un président de la République ou un commercial des labos».

Sur Instagram, #Macron invite les Français à lui poser leurs questions sur le #vaccin : a-t-on un président de la République ou un commercial des labos ?



src : BFM pic.twitter.com/mbKzQqXPXR — Gilbert Collard (@GilbertCollard) August 2, 2021

Porte-parole du RN, Julien Odoul a balayé sur LCI l'intérêt de l'opération du président : «Ce n'est pas avec un tee-shirt qu'Emmanuel Macron sera plus convaincant.»

« Ce n’est pas avec un teeshirt que @EmmanuelMacron sera plus convaincant. Comment peut-on encore le croire après tant de mensonges et de reniements ? Il n’y a pas de fausses informations, il existe surtout de vraies inquiétudes pour nos libertés avec ce #PassSanitaire » @LCIpic.twitter.com/q0gt9iBhLD — Julien Odoul (@JulienOdoul) August 2, 2021

A gauche, le porte-parole de Génération.s Thomas Portes a également pointé une «République des copains au service des lobbys», se demandant pourquoi le chef de l'Etat n'évoquait pas dans la vidéo la possibilité d'une «levée des brevets» ou encore «la hausse des prix annoncée par Pfizer et Moderna».

Donc @EmmanuelMacron fait une vidéo sur Instagram pour parler de la vaccination. Pourquoi pas. Mais pourquoi ne rien dire sur le levée des brevets et la hausse des prix annoncée par #Pfizer et Moderna ? République des copains au service des lobbys, épisode 7686. #vaccination — Thomas Portes (@Portes_Thomas) August 2, 2021

Enfin, en dehors de l'arène politique, l'éditorialiste de RT France Alexis Poulin a ironisé sur Twitter, parlant du «bon docteur Macron» qui se met en scène dans la séquence.

Le bon docteur Macron. https://t.co/9jXohYPzMJ — Alexis Poulin (@Poulin2012) August 2, 2021

Cette initiative de communication du chef de l'Etat survient par ailleurs deux jours après les manifestations anti-pass sanitaire qui ont rassemblé plus de 200 000 personnes partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. Un nombre en hausse semaine après semaine, qui a visibelment poussé Emmanuel Macron à réagir sur les réseaux sociaux.