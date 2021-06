Loi Climat : «Une grande mascarade. La preuve que Macron est l'otage des lobbies»

Pour Yves Contassot, membre de Génération.s, il n'y a rien dans la loi climat et résilience qui permette d'atteindre les objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre. «On ne fait rien et en même temps on en parle», déplore-t-il.

Cinq semaines après avoir été adopté par l’Assemblée nationale, le projet de loi climat et résilience, porté par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et inspiré des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), faisait son arrivée au Sénat ce 14 juin. Yves Contassot, membre de Génération.s, estime que ce projet est une «mascarade» et sera insuffisant pour «atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz a effet de serre».