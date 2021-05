Une manifestation LGBT avec un cortège interdit à «toute personne blanche» annulée

Après avoir suscité la polémique, le centre LGBTI de Touraine a annulé une manifestation prévue le 15 mai dans laquelle se serait trouvé un cortège «non-mixte», duquel «toute personne blanche» se serait fait «cordialement (ou non) dégager».

Le centre LGBTI de Touraine a annulé le 12 mai une manifestation prévue trois jours plus tard visant à dénoncer l'homophobie et contenant une zone «non-mixte». Dans une story publiée sur les réseaux sociaux, le centre avait écrit : «Toute personne blanche qui essaiera de s’incruster dans ce cortège se fera cordialement (ou non) dégager».

Capture d'écran du compte Instagram du centre LGBTI de Touraine

Sur Facebook, le conseiller municipal d'opposition de Tours Olivier Lebreton a dénoncé «une manifestation qui séparera les personnes suivant la couleur de leur peau» et la «dérive discriminante» de l'association. Il a également appelé le maire écologiste Emmanuel Denis à condamner ces propos.

Ce dernier a quant à lui «renouvelé toute [sa] confiance au centre LBGTQI de Tours» et a dénoncé une «polémique instrumentalisée par l'extrême droite et relayée par la droite locale», tout en affirmant que la marche serait «ouverte et inclusive».

Face à la polémique instrumentalisée par l'extrême droite et relayée par la droite locale, je renouvelle toute ma confiance au @clgbt_touraine et dénonce les menaces de mort dont il est l'objet. La marche de samedi sera ouverte et inclusive #Tourshttps://t.co/GROjhErI2N — Emmanuel Denis (@EmmanuelDenis37) May 11, 2021

Selon Johan Yager, porte-parole du centre LGBTI de Tours cité par France Bleu, la publication serait à l'initiative du Collectif antiraciste de Tours – «partenaire» de la mobilisation – et a été «repartagée» par le centre sans vérifier son contenu. «Evidemment c'est une phrase que l'on condamne, cette story nous a échappé, nous dessert complètement et n'est pas en adéquation avec nos idées», tempère-t-il. Le centre LGBTI de Touraine avait cependant confirmé dans une publication ultérieure que cette zone serait mise en place car «certaines personnes racisées ne se sentent pas à l’aise dans des cortèges mixtes» – en précisant toutefois «qu'aucun contrôle ne [serait] réalisé».

Finalement, dans un communiqué publié sur Instagram le 12 mai en fin de matinée, le centre a annoncé avoir pris la décision d’annuler la marche en raison des «menaces et des risques encourus pour l’association mais aussi pour toutes les personnes qui souhaitaient s’y rendre».