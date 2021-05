Un incendie endommage une église du XIXe siècle à Lille

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul a été la proie des flammes pendant près de trois heures. L'incendie a été maîtrisé, mais des doutes demeurent quant à l'état de la toiture.

Le 3 mai, un incendie s’est déclaré peu avant 20 h dans la sacristie de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, située dans le quartier de Wazemmes, à Lille. Les flammes se sont propagées à une partie de la toiture de cet imposant édifice en briques du XIXe siècle. Plus de 60 pompiers ont lutté pendant près de trois heures pour sauver l’édifice. Aucun blessé n'est pour l'heure à déplorer.

Incendie de l’église de Wazemmes - Lille pic.twitter.com/arAyhKWI4X — Pierre-Antoine Watremez (@WatremezPA) May 3, 2021

Comme le rapporte La Voix du Nord, le préfet et le maire de la ville, l'ancienne ministre socialiste Martine Aubry, sont préoccupés par un point chaud qui demeure sous la toiture de l'église. Martine Aubry s'est exprimée sur la situation en ces termes : «Là, on a vraiment une inquiétude sur la charpente. C’est une église en cœur de ville, et qui compte le plus de fidèles à Lille. Elle est particulièrement fréquentée. On y a fait des travaux importants en 2020.»

L'édile a également remercié les sapeurs-pompiers du Nord, qui ont lutté «pour éviter la propagation des flammes dans ce patrimoine cultuel et historique, dont la charpente a été récemment rénovée».

Ce soir l’église lilloise Saint Pierre Saint Paul de Wazemmes est touchée par un incendie. Merci au @Sdis59 qui lutte actuellement pour éviter la propagation des flammes dans ce patrimoine cultuel et historique, dont la charpente a été récemment rénovée. pic.twitter.com/jY474nIFfA — Martine Aubry (@MartineAubry) May 3, 2021

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, originaire du Nord, a apporté son soutien aux pompiers et exprimé des «pensées de solidarité pour les Lillois et les catholiques».

Soutien aux pompiers du @Sdis59 qui luttent en ce moment même contre l’incendie de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Wazemmes, à Lille. Le préfet se rend sur place à ma demande. Pensées de solidarité pour les Lillois et les catholiques. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 3, 2021

Le député du Nord et conseiller régional RN Sébastien Chenu a quant à lui transmis ses pensées «aux catholiques meurtris par cet incendie». «Il est temps de mener une enquête sérieuse sur cette série d’incendies d’églises», a-t-il affirmé.

A #Wazemmes, c’est une nouvelle église qui a brûlé. Merci aux pompiers du @Sdis59 qui ont pu agir très rapidement. Toutes mes pensées aux catholiques meurtris par cet incendie.

Il est temps de mener une enquête sérieuse sur cette série d’incendies d’églises. pic.twitter.com/tK4KYDc3No — Sébastien Chenu (@sebchenu) May 3, 2021

Le président des Patriotes Florian Philippot, originaire de la région lilloise, s'est étonné du fait que «les églises et les cathédrales brûlent beaucoup en France depuis quelques années». «Aucune enquête pour creuser sérieusement le sujet ?!», s'est-il indigné.

Et une nouvelle église qui brûle ! Saint-Pierre Saint-Paul à Wazemmes (Lille). En ce moment même. Affreux ! Courage aux pompiers.

Les églises et les cathédrales brûlent beaucoup en France depuis quelques années : aucune enquête pour creuser sérieusement le sujet ?! pic.twitter.com/VKIvtDHfl6 — Florian Philippot (@f_philippot) May 3, 2021

Le 18 avril dernier, l'église du village de Romilly-la-Puthenaye, dans l'Eure, a été ravagée par un violent incendie – vraisemblablement d'origine accidentelle – qui a provoqué la chute de son toit et de son clocher. Neuf mois plus tôt, le 18 juillet 2020, un incendie criminel avait endommagé la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Un drame survenu après le gigantesque incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019.