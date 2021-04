Dîners clandestins : dans l'embarras, le gouvernement promet la fermeté contre les participants

Gérald Darmanin a accusé l'organisateur présumé de mentir, assurant que si des ministres étaient présents, ils devront démissionner. Marlène Schiappa a de son côté pris la défense de Gabriel Attal qui a, selon elle, décliné une invitation.

Le 6 avril au matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et sa ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa sont montés au créneau pour tenter d'éteindre la polémique qui ne cesse d'enfler depuis la diffusion par M6 d'un reportage sur l'organisation de luxueux dîners clandestins à Paris.

Sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur a ainsi assuré qu«à sa connaissance» aucun ministre ou secrétaire d'Etat n'avait participé à ces dîners. L'organisateur présumé de ces événements, Pierre-Jean Chalençon avait initialement assuré avoir dîné à ces occasions «avec un certain nombre de ministres», avant de faire machine arrière, évoquant un «poisson d'avril».

«Ce monsieur Chalençon a menti pour se faire une fausse publicité et ça pourrait lui coûter cher !», a menacé Gérald Darmanin, dénonçant une rumeur «dure pour notre démocratie». «Le soupçon permet de condamner des gens et non pas la réalité», a-t-il ajouté, raison pour laquelle a diligenté une enquête.

Le locataire de Beauvau a par ailleurs qualifié les restaurants et fêtes clandestines d'actes «anti-citoyens», estimant que si un de ses collègue du gouvernement avait bel et bien participé à ces dîners clandestins, il «ne serait pas à la hauteur de sa fonction» et sa démission «lui paraîtrait juste».

Je sais de source sûre et confirmée qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal a refusé fermement cette invitation

Interrogée sur France Info au même moment, Marlène Schiappa a également estimé que «chaque personne qui a participé à cela [devait] évidemment rendre des comptes comme tout citoyen et être pénalisée», précisant que s'il s'agissait d'un ministre, celui devrait «à [son] humble avis» démissionner.

Quelques instants plus tard, elle a pris la défense du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en ces termes : «Je sais de source sûre et confirmée qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires.»

Dans un entretien diffusé en février et qui a refait surface après la diffusion du reportage de M6, Pierre-Jean Chalençon évoquait ses «amis au gouvernement», et notamment Gabriel Attal, assurant qu'il «[devait] venir dîner prochainement». L'entourage du porte-parole du gouvernement avait rapidement réagi, assurant que Gabriel Attal avait découvert les dires de Pierre-Jean Chalençon le 4 avril sur Twitter avec «beaucoup d’étonnement». «Il ne connaît pas monsieur Chalençon et n’a évidemment jamais participé à un quelconque dîner ou soirée», avait insisté l'entourage du porte-parole.