Dîners clandestins : une version longue de l'entretien met en doute «l'humour» plaidé par Chalençon

M6, qui a publié une version longue de l'entretien dans lequel le collectionneur affirme avoir participé à des dîners clandestins avec des ministres, soutient que le ton y semblait «loin de l'humour». Ce dernier évoque un «énorme poisson d'avril».

Le 5 avril, les journalistes de M6 ont diffusé un extrait plus long de l'entretien téléphonique qu'ils ont eu avec le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, lors duquel celui-ci affirmait avoir dîné dans plusieurs restaurants clandestins «avec un certain nombre de ministres».

Lors de cet extrait diffusé dans le journal télévisé M6 Info, on peut entendre Pierre-Jean Chalençon déclarer : «Le Palais Vivienne [qui lui appartient en partie] est beau, on peut y mettre des lumières, on peut s'amuser. Enfin écoutez, ça serait grave si on ne pouvait pas faire ça, non ?». «C'est bon, ça va! Ça fait quinze mois qu'ils nous emmerdent là, ça fait quinze mois qu'on ne peut plus rien faire», s'insurge-t-il.

La présentatrice souligne alors que le ton employé par le collectionneur «semble loin de l'humour», ligne de défense pourtant adoptée par ce dernier depuis le début de la polémique.

L'un des organisateurs, Pierre-Jean Chalançon, qui a d'abord nié avoir répondu à nos questions évoque désormais un trait d'humour. Voici une version plus longue de notre entretien téléphonique avec le collectionneur. Le ton employé semble loin de l'humour.

«Un énorme poisson d'avril»

Dans la soirée du 5 avril, Piere-Jean Chalençon a de son côté campé sur sa position, déclarant dans l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste avoir l'impression de vivre «entre la Révolution française et Vichy». «Je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres [ni] avec quelque politique qu'il soit», a-t-il affirmé, malgré ses propos tenus quelques jours auparavant. «J'ai l'impression [...] qu'on utilise mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement», a-t-il ajouté.

🗣"J’ai l’impression qu’on vit entre la révolution française et le régime de Vichy (...) On utilise mon nom pour faire tomber le gouvernement !"



Pierre-Jean Chalençon revient sur la polémique concernant des dîners clandestins qu’il aurait organisé ⬇️ pic.twitter.com/jIhbCPAJ47 — TPMP (@TPMP) April 5, 2021

«C'est le plus gros poisson d'avril de ces 10 ou 15 dernières années. Si les gens n'ont pas un peu d'humour, ils n'ont rien compris. C'était un énorme poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point là», a encore renchéri le collectionneur le 6 avril au micro de BFM. «Je suis comme vous, je suis les directives du gouvernement», a-t-il glissé aux journalistes de la chaîne d'information... dont certains journalistes sont accusés par le Canard enchaîné d'avoir été surpris dans un restaurant clandestin fin février, ce que dément la chaîne.

La 4 avril, à la suite de la diffusion du reportage de M6 sur ces dîners clandestins de luxe, le procureur de Paris a ouvert une enquête pénale.