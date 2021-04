Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa reprennent une chanson visant Marine Le Pen

Les trois chanteuses reprennent un titre de l'ex-rappeuse Diam's intitulé Marine, dont le texte vise implicitement la présidente du Rassemblement national et son père.

Le 2 avril, Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa ont sorti une reprise de Marine, une chanson de Diam's sortie en 2006. Ce titre qui vise Marine Le Pen figurera sur leur album Sorore, qui paraîtra le 4 juin prochain.

Camélia Jordana a publié sur son compte Twitter un extrait de cette reprise R&B, dans lequel on peut entendre les trois femmes chanter chœur : «Marine j'ai peur que dans quelque temps tu y arrives et que nous devions tous foutre le camp», ainsi que «moi j’emmerde… J’emmerde… J’emmerde qui ? Moi j’emmerde, j’emmerde qui ?».

En 2006, Diam’s – qui a mis fin à sa carrière après sa conversion à l'islam – s’adressait déjà avec ces mots à celle qui allait devenir cinq ans plus tard présidente du Front national, désormais Rassemblement national : «Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix [...] Marine, on ne sera jamais copines parce que je suis une métisse, et que je traîne avec Ali. Marine, plus j’te déteste, mieux je vais, et plus je proteste et moins nous payons les frais.»

Camélia Jordana et Amel Bent étaient déjà connues pour leurs engagements – l'une par le truchement de ses déclarations dans la presse ou à la télé sur le racisme, le sexisme ou les violences policières ; l'autre avec sa chanson Nouveau Français qui dénonçait les discriminations à l’encontre des personnes issues de l’immigration, comme le rappelle Valeurs actuelles.