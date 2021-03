IEP de Lyon : la Licra indésirable à un événement antiraciste

Un syndicat étudiant et un collectif féministe ont exigé l'exclusion de la Licra d'un événement antiraciste prévu à l'IEP de Lyon. Ses détracteurs l'accusent d'entretenir des liens ambigus avec l'islamophobie et la laïcité.

Après Paris, Grenoble et Strasbourg, c'est à Lyon que Sciences Po fait parler de lui. Dans un communiqué commun publié le 22 mars, le syndicat Solidaires étudiant-e-s et le collectif féministes Pamplemousse de l'IEP de Lyon ont réclamé l'exclusion de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) de la «semaine nationale d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme» (SACRA) prévue du 21 au 28 mars.

Comme le rapporte Le Figaro, le syndicat étudiant «dont sont issus la majorité des représentants des élèves», et le collectif féministe accusent la Licra d'entretenir de «nombreuses ambigüités [...] vis-à-vis de son rapport à l'islamophobie ainsi qu'à la laïcité».

«Nous estimons que la lutte contre l’islamophobie, l’antisémitisme, la négrophobie, ou toute autre forme de racisme doit être une priorité, et qu’à ce titre, les institutions comme Sciences Po Lyon doivent s’entourer de collectifs associations dont le travail se montre à la hauteur de la lutte. La Licra n’en fait pas partie», affirment-ils.

Pointée du doigt, la Licra n'a pas tardé à réagir. Sur son compte Twitter, l'association a fustigé ce positionnement et accusé le syndicat Solidaires étudiant-e-s d'«interdire le pluralisme» au sein de l'établissement, en lui reprochant au passage d'avoir organisé une «formation en non-mixité raciale» et réclamé l'annulation de la lecture posthume d'un texte de Charb à l'université Paris VII-Denis Diderot. «Nous ne céderons rien !», assure-t-elle, laissant ainsi penser qu'elle ne renoncerait pas à sa participation.

Comme le précise le programme figurant sur le site de l'établissement, quatre «vidéo-rencontres» organisées par la Licra sont prévues entre le 23 et 26 mars. Pour l'heure, aucune information ne fait état de leur annulation.