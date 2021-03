Cible d'un déferlement de critiques, le nouveau dispositif d'attestations devrait être simplifié

Longue de deux pages et agrémentée d'astérisques, la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire pour les 16 départements reconfinés fait l'objet de nombreuses critiques. L'exécutif envisage une «simplification du dispositif d’attestations».

Alors que la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire pour les 16 départements reconfinés soulève de nombreuses critiques quant à sa complexité, le gouvernement «réfléchit à une simplification du dispositif d’attestations», selon l'AFP.

«L’idée est de permettre aux Français d’utiliser une pièce d'identité ou un justificatif de domicile à la place d’une attestation pour justifier du fait qu’ils sont bien à 10 km de leur lieu de résidence», a expliqué une source de Matignon à l'agence de presse, en précisant qu'une communication plus détaillée allait suivre.

Tollé face à la complexité de l'attestation

Cette nouvelle attestation de déplacement dérogatoire a été mise en ligne ce 20 mars par le ministère de l'Intérieur sur son site. Elle prend en compte les nouvelles règles appliquées dans 16 départements dans le but de limiter la propagation du Covid-19. Longue de deux pages et agrémentée d'astérisques, elle fait déjà l'objet de critiques sur les réseaux sociaux, notamment de la part de responsables politiques. Certains y voient un symbole «absurde» d'une bureaucratie excessive et d'une «infantilisation» de la population.

C'est ainsi que le président du groupe Les Républicains au Sénat Bruno Retailleau a déclaré sur Twitter que s'il y avait «un concours Lépine de l’absurde et de l’inutile, le ministère de l’Intérieur aurait une bonne chance de décrocher le premier prix avec son chef-d’œuvre bureaucratique».

S’il y avait un concours des pires inventions, un concours Lépine de l’absurde et de l’inutile, le ministère de l’intérieur aurait une bonne chance de décrocher le premier prix avec son chef d’œuvre bureaucratique : L’attestation de sortie. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) March 20, 2021

Le député de La France insoumise Bastien Lachaud a estimé que ce nouveau document était «un symbole de la gestion de crise de Macron» : «Communication creuse, improvisation, incohérence, infantilisation du peuple. Tout ça parce qu'ils sont incapables de donner des moyens à l’hôpital et de vacciner», a-t-il déploré.

La nouvelle auto #attestation : tout un symbole de la gestion de crise de #Macron. Communication creuse, improvisation, incohérence, infantilisation du peuple. Tout ça parce qu'ils sont incapables de donner des moyens à l’hôpital et de vacciner. Désolant. https://t.co/UbgehE9Tj8 — Bastien Lachaud (@LachaudB) March 20, 2021

Pour le président des Patriotes Florian Philippot, la nouvelle attestation est une «folie [...] fruit d’une bureaucratie». Il considère également que ce qu'il appelle les «covidistes» désorientent depuis un an les Français «par des injonctions de plus en plus obscures et contradictoires». «Un peuple déboussolé obéit», conclut-il.

La folie de cette nouvelle #attestation est le fruit d’une bureaucratie. Oui mais pas seulement. Les covidistes ne sont pas des idiots. Cela fait un an qu’ils désorientent les Français par des injonctions de plus en plus obscures et contradictoires.

➡️ Un peuple déboussolé obéit. pic.twitter.com/72lCAJjJDJ — Florian Philippot (@f_philippot) March 20, 2021

Le journaliste de France 2 Jean-Baptiste Marteau a quant à lui estimé que le gouvernement s'était «surpassé» avec ce document qu'il qualifie de «délire administratif made in France».

A ceux qui trouvent cette nouvelle attestation «trop complexe», le journaliste de BFM TV Raphaël Grably rappelle qu'ils peuvent «en écrire une [eux-mêmes]», celle-ci n'ayant «aucune valeur légale», contrairement à ce qui est indiqué sur le site du ministère de l'Intérieur. Le 22 décembre dernier, le Conseil d'Etat avait en effet affirmé que l'attestation de déplacement dérogatoire officielle en vigueur lors des deux précédents confinements n'était pas obligatoire, celle-ci pouvant être remplacée par tout document justificatif.

Rappelons que si vous trouvez la nouvelle #attestation trop complexe: vous pouvez en écrire une vous-même.



Contrairement à ce qui est écrit sur le site du ministère de l'Intérieur, elle n'a aucune valeur légale.https://t.co/yLjjjml6iZ — Raphael Grably (@GrablyR) March 20, 2021

Une dynamique pandémique s'apparentant à une «troisième vague» pour le gouvernement

Ces nouvelles «mesures de freinage massives» de la pandémie de Covid-19 sont entrées en vigueur ce samedi 20 mars à minuit, pour au moins quatre semaines dans 16 départements : les huit d'Ile-de-France, les cinq des Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Vingt-et-un millions d'habitants sont concernés, dont les 12 millions de la région parisienne.

Jean Castex a justifié ces nouvelles restrictions par la dégradation rapide de la situation sanitaire, qui «s'apparente de plus en plus clairement à une troisième vague».

La France a enregistré le 18 mars – jour de l'annonce de ces mesures – près de 35 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, tandis que la pression sur les services de réanimation augmente avec 4 246 patients (nouveau pic depuis fin novembre). Plus d'un quart sont hospitalisés en Ile-de-France.