Taha Bouhafs confirme attaquer Eric Zemmour en justice pour l'avoir qualifié de «militant islamiste»

Après l'avoir annoncé en décembre, le journaliste Taha Bouhafs a confirmé avoir porté plainte contre Eric Zemmour, celui-ci l'ayant qualifié de «militant islamiste».

On va systématiquement vous envoyer devant les tribunaux maintenant, les musulmans n’ont pas à être la cible de vos névroses

«Il y a quelques semaines, le raciste multirécidiviste Eric Zemmour me traitait de militant islamiste en direct lors d’une émission télévisée. Voici ma réponse», a écrit Taha Bouhafs. Sur Twitter, celui qui couvre régulièrement les manifestations en France a publié le 25 février une copie de la plainte déposée contre le polémiste devant le tribunal judiciaire de Paris.

Interpellant Eric Zemmour et la députée Aurore Berger et «toute cette clique» dans un second tweet, Taha Bouhafs a prévenu : «On va systématiquement vous envoyer devant les tribunaux maintenant, les musulmans n’ont pas à être la cible de vos névroses.»

Dans l’émission Face à l’Info le 30 novembre 2020, Eric Zemmour s'est indigné que «quand le SNJ [Syndicat national des journalistes] va voir monsieur Darmanin, ils y vont entre autres avec monsieur Bouhafs qui s’appelle journaliste et qui est en fait militant». L’éditorialiste faisait référence à la réunion entre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et plusieurs représentants de la profession journalistique, dont le SNJ, qui s’est tenue le 23 novembre afin de discuter de la loi Sécurité globale. En plateau, il est signalé à Eric Zemmour que Taha Bouhafs «vient d’avoir sa carte de presse». Réponse du polémiste : «Et vous n'allez pas me dire que lui n’est pas militant. C’est un militant indigéniste, un militant islamiste». Et de surenchérir : «Le SNJ va avec lui. Donc vous voyez qu’il y a une conjonction idéologique».