Triangle de Gonesse : des militants entament une ZAD contre la construction d'une gare

Des militants écologistes se sont opposés au projet d’installation d’une gare du Grand Paris Express et d’un quartier d’affaires sur quelque 280 hectares de terres dans le Val-d’Oise, près de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Armés d'escabeaux, planche de bois et palettes, des militants écologistes et associatifs ont commencé à installer des cabanes pour entamer le 7 février 2021 une occupation de la ZAD (zone à défendre) du Triangle de Gonesse, un ensemble de terres agricoles situées non loin de l'aéroport de Roissy, afin de s'opposer au projet de construction d'une gare de la ligne 17 du futur Grand Paris Express et d'un quartier d'affaires, rapporte l'AFP citant le président du Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) Bernard Loup.

Les 280 hectares de parcelles agricoles situées à une quinzaine de kilomètres de Paris, qui avaient échappé au projet de construction d'un méga-complexe commercial Europacity en novembre 2019, ont été sauvés sur décision d'Emmanuel Macron.

«Nous revendiquons l'abandon du projet de gare et de ZAC, pour que le projet agricole alternatif que nous portons puisse commencer», a déclaré à l'AFP le président du CPTG. Le militant associatif a précisé qu'une douzaine de personnes, «des soutiens du collectif [ont] débuté l'occupation de la zone». A l'image de ce qui avait pu être fait à Notre-Dame-des-Landes, les militants ont installé des tentes et équipé les lieux en commodités afin de «dormir sur place».

Le CPTG vent debout contre la Société du Grand Paris

Le CPTG a expliqué dans un communiqué, lu par l'un des participants, s’engager contre «toute tentative d'artificialisation et de destruction» des terres agricoles concernées par le projet. «la Société du Grand Paris qui veut bétonner à tout prix en construisant une gare au milieu des champs, sans le moindre projet utile justifiant l'artificialisation définitive de terres parmi les plus fertiles d'Europe», a pointé le communiqué du collectif avant de prévenir qu'ils ont «décidé de monter d'un cran dans l'action [menée] depuis plusieurs années, en occupant le Triangle». Et d’ajouter : «Le Triangle nous protège des canicules et peut nous nourrir. Nous le défendrons jusqu'au bout !»

Une ZAD est déclarée sur le triangle de Gonesse. Une zone de construction est occupée depuis ce matin pic.twitter.com/dWksTH95T3 — Lindgaard (@Lindgaard) February 7, 2021

Pour l'heure, il est prévu que cette zone, interdite à l'habitat car coincée entre les aéroports Paris-Charles de Gaulle et du Bourget, accueille une gare de la ligne 17 du métro du Grand Paris Express d'ici 2027, et une ZAC avec bureaux. De son côté le CPTG soutient le projet agricole de l'association Carma, qui comprendrait notamment l'installation d'activités maraîchères et horticoles dans une dynamique de circuits courts.