Fermeture des restaurants, couvre-feu... Nouvelle mobilisation des Patriotes contre la «coronafolie»

Les Patriotes, présidés par Florian Philippot, organisaient ce 30 janvier leur 13e journée de manifestations contre la «coronafolie». Ils entendaient dénoncer au nom des libertés les mesures restrictives prises pour endiguer la pandémie.

Comme chaque samedi depuis plusieurs mois, le parti souverainiste Les Patriotes organisait ce 30 janvier des rassemblements dans diverses villes de France contre les mesures restrictives prises par les autorités françaises pour juguler la pandémie de Covid-19. A Paris, la manifestation «anti-coronafolie» a réuni quelques centaines de personnes sur la place Place Pierre-Laroque dans le VIIe arrondissement (non loin du ministère des Solidarités et de la Santé), selon le reporter Jonathan Moadab, couvrant le rassemblement pour RT France. Plusieurs amendes pour non-port du masque ont été infligées à des manifestants, selon la même source.

Plusieurs centaines de personnes présentes à la manifestation contre la "corona folie" et pour les libertés initiée par @_LesPatriotes. La police met des amendes pour non port du masque #COVID19pic.twitter.com/meeBd7S2tV — Jonathan Moadab (@MoadabJ) January 30, 2021

Le président des Patriotes, Florian Philippot, a appelé à cette occasion à la réouverture des restaurants, dans des conditions de travail «normales».

«Attention ! Accepter une réouverture "avec jauge, plexiglas, masques, uniquement sur rdv, etc. est un piège chers restaurateurs (et autres). Exigez de travailler normalement. Refusez la mise sous cloche médicale de votre métier, voie de la soumission et de la disparition !», avait tweeté le chef de parti plus tôt dans la journée. Récemment, Florian Philippot avait affiché son soutien au restaurateur de Nice qui avait repris son activité en dépit des mesures en vigueur à l'échelle nationale qui interdisent le service en salle depuis octobre 2020.

Cette mobilisation du 30 janvier montre que «les gens en ont marre [...] de ces bêtises qu'on leur impose : les fermetures, les couvre-feu, les confinements, les réprimandes, l'infantilisation», selon l'ex-bras droit de Marine Le Pen. «Ils veulent qu'on prévienne, qu'on soigne les gens, les malades, tout simplement», ajoute-t-il.

.@f_philippot et Bebert des Forbans sont côte à côte contre les restrictions des libertés en cette période de #coronavirus@_LesPatriotespic.twitter.com/lpaMhcxjia — Jonathan Moadab (@MoadabJ) January 30, 2021

Le chanteur Bébert, du groupe Les Forbans, était également présent à la manifestation.

Il s'agissait de la 13e journée de mobilisations contre la «coronafolie» organisée par Les Patriotes. Ce parti souverainistes, connu pour plaider pour une sortie de la France de l'Union européenne, a fait du combat contre les mesures restrictives anti-Covid un de ses thèmes de prédilection, parlant ouvertement de «dictature sanitaire».

Selon le bilan des autorités sanitaires françaises du 29 janvier, plus de 3 150 000 personnes ont été contaminées dans le pays depuis le début de la pandémie, et 75 620 sont mortes en lien avec le Covid pour une population nationale de quelque 67 millions d'habitants. Le 29 janvier également, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de nouvelles restrictions, notamment la fermeture des frontières aux pays hors-UE et la fermeture des commerces non-essentiels dans les grands centres commerciaux. Une série de restrictions qualifiées de «dernière cartouche» par une source gouvernementale citée par l'AFP.