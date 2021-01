Rassemblements en France contre la «coronafolie» à l'appel du parti Les Patriotes

Le 23 janvier, des rassemblements se sont tenus dans une dizaine de villes de France afin de critiquer la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Une initiative de Florian Philippot, le président des Patriotes, qui dénonce une «coronafolie.»

Le 23 janvier, des rassemblements dont les participants ont fustigé la gestion de la crise de Covid-19 ont se sont déroulées dans plusieurs villes de France. Une mobilisation organisée par le parti politique Les Patriotes de Florian Philippot, ancien fidèle de Marine Le Pen.

Présent au rassemblement parisien devant le ministère de la Santé, Florian Philippot a déclaré avec enthousiasme : «Superbe rassemblement contre la Coronafolie et pour la Liberté sous les fenêtres de Véran ce samedi à l’initiative des Patriotes ! De plus en plus de monde ! Et 14 autres manifs en France !» Pour l’occasion, il avait invité l’essayiste et financier Charles Gave qu'il a remercié sur Twitter : «Bravo à Charles Gave qui a répondu favorablement à notre invitation.»

Selon Florian Philippot des rassemblements ont eu lieu à «Paris, Lyon, La Rochelle, Brive, Evreux, Nantes, Orléans, Reims, Louviers, Lille, Alençon, Avignon, Gérardmer». Dans «toutes ces villes ce vendredi, ce samedi Les Patriotes se rassemblent contre la Coronafolie, pour la Liberté et la France», a-t-il ajouté.

Le journaliste du Parisien Alex Sulzer présent sur place rapporte que, «venue à titre privé, la généticienne Alexandra Henrion-Caude rejetée par la communauté scientifique, était présente».

Daniel Philippot, engagé politiquement au côté de son fils, s'est exprimé lui au rassemblement à Lille. Sur Twitter, il appelle à adopter «une autre stratégie sanitaire» : «prévention, traitement et amélioration du système de santé».

Des rassemblements qui interviennent alors que le Covid-19 peine à être contenu en France. Le 22 janvier, environ 24 000 nouveaux cas ont été recensés dans l'Hexagone. Le 23 janvier, le Premier ministre Jean Castex annonçait qu'un million de Français avaient été vaccinés.