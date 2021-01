«Lynchage barbare» : la sphère politique réagit à la vidéo de l'agression de l'adolescent Yuriy

Des politiques et célébrités se sont émus du sort d'un adolescent de 15 ans passé à tabac par une dizaine d'individus à Paris. La victime est hospitalisée dans un état grave. La vidéo d'une caméra de surveillance a révélé une scène très violente.

Le 15 janvier, un adolescent, prénommé Yuriy alors âgé de 14 ans a subi une agression d'une extrême violence à la sortie du collège par une dizaine d'individus. La scène s'est déroulée dans le XVe arrondissement de Paris, dans le quartier de Beaugrenelle, et l'adolescent a été placé en coma artificiel. Il a depuis célébré son 15e anniversaire dans un lit d'hôpital.

La diffusion de la vidéo de ce lynchage sur les réseaux sociaux a fait réagir de nombreux hommes et femmes politiques. La députée du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen l'a notamment partagée dans un post, avec pour commentaire : «Doit-on s’habituer à cet ensauvagement ? Doit-on s’habituer à ces lynchages barbares ? Aujourd’hui Yuriy, demain qui ? Le gouvernement ne peut plus fermer les yeux sur cette ultraviolence du quotidien et n’y répondre que par la culture de l’excuse !»

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 23, 2021

L'ancien cadre du RN et président des Patriotes, Florian Philippot, déplore que Yuriy soit une «énième victime d’une racaille envahissante qui a tous les droits dans notre pays».

«Que justice soit faite et qu’on nettoie enfin la France !», s'exclame-t-il sur Twitter.

— Florian Philippot (@f_philippot) January 23, 2021

Le député de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, rappelle que, la veille, il a «publié la terrible vidéo de ce drame qui avait été scandaleusement caché». «Comment dans notre pays peut-on subir une telle violence ? Il est temps de remettre de l'ordre !», s'offusque l'élu de l'Essonne.

À dix contre un, des barbares se sont attaqués au jeune #Yuriy âgé de 15 ans. Hier, j'ai publié la terrible vidéo de ce drame qui avait été scandaleusement caché. Comment dans notre pays peut-on subir une telle violence ? Il est temps de remettre de l'ordre ! pic.twitter.com/sO1NzZQgBh — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) January 23, 2021

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin constate pour sa part «une attaque d’une sauvagerie inouïe». «Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde», poursuit-il.

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

La maire de Les Républicains du VIIe arrondissement de Paris, Rachida Dati, considère que «c'est ça Paris», c'est-à-dire «des territoires perdus de la République, des agressions en pleine rue [et] des barbares qui agissent en meute dès le plus jeune âge». «Stop au déni, agissons», dit-elle également sur les réseaux sociaux.

C'est ça Paris! Des territoires perdus de la République! Des agressions en pleine rue! Des barbares qui agissent en meute dès le plus jeune âge! On aurait encore fermé les yeux sur cette violence quotidienne sans ces images! Stop au déni. Agissons! #Yuriypic.twitter.com/0LEqVYHiZy — Rachida Dati ن (@datirachida) January 23, 2021

Le sénateur de La République en marche, Xavier Iacovelli, décrit la vidéo comme «insoutenable [avec] dix individus armés de barres de fer, avec clairement la volonté de tuer». «Mes pensées vont à Yuriy, plongé dans le coma et à sa famille», adresse-t-il.

Cette vidéo est insoutenable où le jeune #Yuriy , collégien de 15 ans se fait lyncher par 10 individus armés de barres de fer, avec clairement la volonté de tuer. Mes pensées vont à #Yuriy, plongé dans le coma et à sa famille. pic.twitter.com/C8kBfhHLSR — Xavier IACOVELLI (@iacovellixavier) January 23, 2021

La parlementaire socialiste (PS) du Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault, «espère que les lâches qui ont commis une telle violence seront retrouvés rapidement, jugés et condamnés». «Courage à la famille de Yuriy», complète-t-elle.

— Valérie Rabault (@Valerie_Rabault) January 23, 2021

La députée de La France insoumise, Clémentine Autain, évoque elle aussi une «violence collective inouïe et glaçante contre un adolescent à Paris» et «partage la vive émotion devant les images qui circulent de ce lâche passage à tabac». «Pensées pour Yuriy et ses proches, exigence de justice», finit-elle dans son tweet.

Violence collective inouïe et glaçante contre un adolescent à Paris. Je partage la vive émotion devant les images qui circulent de ce lâche passage à tabac. Pensées pour #Yuriy et ses proches. Exigence de justice. pic.twitter.com/2bf1AL5o9Z — Clémentine Autain (@Clem_Autain) January 23, 2021

Le syndicat des Commissaires de la police nationale (SCPN) affirme qu'«au-delà du dégoût, cela s’appelle une tentative de meurtre en bande organisée». «De nombreux coups à la tête n’ont pour seul but que de tuer, ces criminels agissant en meute et cagoulés», déclare le SCPN qui souhaite aussi qu'«un appel à témoin doit être relayé pour permettre de les identifier». «Soutien Yuriy», conclut le SCPN.

— Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) January 23, 2021

Le syndicat majoritaire des Cadres de la sécurité intérieure (SCSI) assure de son côté que les policiers parisiens «mettent tout en œuvre pour identifier les auteurs de ce lynchage».

— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) January 23, 2021

Des personnalités publiques ont en outre témoigné de leur soutien à Yuriy, à l'instar du footballeur et international français, Antoine Griezmann. «Force à toi Yuriy et bon rétablissement», écrit-il.

Des images insoutenables 😤. Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

L'acteur Omar Sy y est allé aussi de son mot : «Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense bien à toi et aux tiens.»

Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense bien à toi et aux tiens. 🙏🏿❤️ https://t.co/0tMksheHEV — Omar Sy (@OmarSy) January 23, 2021

Dans la vidéo, une dizaine de jeunes en tenue de sport et blousons à cagoule s'acharnent à coups de pied et de batte ou bâton sur une personne allongée par terre sur un parvis éclairé par des réverbères, avant de l'abandonner gisant.

L'un des cousins de la victime, contacté par LCI le 21 janvier, raconte qu'«une bande d'individus est arrivée, apparemment de Vanves, elle cherchait apparemment des jeunes du quartier, une histoire de bandes rivales, semble-t-il». «Ils ont dû se dire que Yuriy faisait partie des personnes qu'ils recherchaient et quand mon cousin a voulu partir en courant, il est tombé au sol et là, ils l'ont tabassé. Je ne crois vraiment pas que Yuriy soit d'un quelconque manière mêlée à ce genre d'histoire», poursuit le cousin de la victime.

Le jeune homme aurait été placé en coma artificiel et son pronostic vital ne serait plus engagé, selon la mère de la victime. D'après cette dernière, Yuriy aurait eu «le crâne ouvert à plusieurs endroits». Elle a lancé plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour retrouver des témoins de la scène et tenter d'interpeller les agresseurs, «afin que justice soit faite».

Le 3e district de la police judiciaire est chargé des investigations mais n'a toujours pas mis la main sur les agresseurs du jeune garçon.