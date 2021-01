Lilian Thuram : «Pourquoi on contrôle plus souvent les personnes de couleur non-blanche ?»

L'ancien joueur de football a livré son analyse des contrôles effectués par les forces de sécurité sur le territoire national dans un documentaire et questionné : «Pourquoi on contrôle plus souvent les personnes de couleur non-blanche ?»

«Non, la police n'est pas raciste. Cessez de nous insulter !» : s'agaçait, le 17 janvier, le Syndicat indépendant des commissaires de police sur Twitter, en réaction aux propos du footballeur à la retraite Lilian Thuram.

Les propos de l'ancien sportif professionnel sont intervenus dans l'émission de divertissement documentaire «7 à 8» diffusée sur la chaîne TF1 le même jour. On y voyait l'ancien joueur de football expliquer à l'écran : «Pourquoi on contrôle plus souvent les personnes de couleur non-blanche ? Parce que, inconsciemment, ben... Ce sont des dangers.»

Une journaliste l'interroge alors : «Donc la police est raciste, pour vous ?» Et Lilian Thuram de répondre : «La question, ce n'est pas de savoir si la police est raciste, c'est pourquoi la police se comporte différemment avec certaines personnes. La police représente l'Etat et l'Etat doit garantir l'égalité entre toutes les personnes et peu importe leur couleur de peau.»

L'ancien joueur professionnel de football s'est déjà distingué par le passé pour ses différentes interventions médiatiques sur le racisme. Dans une interview accordée au journal italien Corriere dello sport en septembre 2019, il avait notamment expliqué : «Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. De toutes les manières, ce sont eux qui doivent trouver une solution à leur problème. Les noirs ne traiteront jamais les blancs de cette façon, et pour n'importe quelle raison. L'histoire le dit.»