Nouvelle-Calédonie: «La question du nickel est centrale, c’est la richesse principale de l’archipel»

La vente de l'usine de nickel de Vale provoque remous et inquiétudes. Les habitants craignent pour l'emploi et «la mainmise des multinationales sur les richesses du pays». Explications d'Alban Bensa, anthropologue et spécialiste de la région.

La tension et l’inquiétude montent dans en Nouvelle-Calédonie. Les gendarmes ont fait usage de leur arme lors de l’évacuation de l’usine de nickel de Vale, dont la vente suscite la colère des indépendantistes et des chefferies kanaks. En effet, la vente de nickel est la principale source de richesses pour la Nouvelle-Calédonie, comme le souligne pour RT France Alban Bensa, anthropologue et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie.