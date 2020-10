Cinq Gilets jaunes jugés pour l'intrusion dans le ministère de Griveaux avec un chariot élévateur

Le procès de cinq Gilets jaunes pour l'intrusion au chariot élévateur dans le bâtiment abritant le secrétariat d'Etat de Benjamin Griveaux en janvier 2019 se tient au tribunal correctionnel Paris.

Le 28 octobre se tient dès 13h30 à la 14e chambre du tribunal correctionnel Paris le procès de cinq Gilets jaunes pour l'intrusion au chariot élévateur dans le ministère chargé des Relations avec le Parlement où se trouvait Benjamin Griveaux, à l'époque porte-parole du gouvernement.

C'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée

Après plusieurs renvois, quatre hommes âgés de 22 à 35 ans et une femme de 47 ans seront jugés pendant deux jours pour plusieurs dégradations et pour le vol de l'engin motorisé qui a servi à enfoncer les portes en bois de l'hôtel de Rothelin-Charolais – situé rue de Grenelle dans le VIIe arrondissement de Paris – lors de l'acte 8 des Gilets jaunes le 5 janvier 2019 vers 16h30. Deux véhicules situés dans la cour du ministère avaient été dégradés. Benjamin Griveaux avait alors été évacué d'urgence et avait affirmé : «C'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée.»

Cinq semaines plus tard, six individus auraient été interpellés en région parisienne et dans le Nord, confondus par des analyses ADN et des vidéos de témoins, selon BFMTV. Deux d'entre eux aurait été relâchés, tandis qu'un autre individu aurait été arrêté à la rentrée 2020. Ils encourent dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Un seul interpelé, Romain M., aurait reconnu les faits tout en affirmant avoir été «excité par une foule en délire», mais aurait nié avoir été au courant que le bâtiment abritait le ministère.