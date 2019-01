Des manifestants défoncent la porte du secrétariat d'Etat de Benjamin Griveaux (VIDEO CHOC)

Un groupe de Gilets jaunes a défoncé la porte ouvrant sur la cour du secrétariat d'Etat de Benjamin Griveaux à Paris le 5 janvier, en utilisant un engin de chantier, contraignant la sécurité à évacuer le porte-parole du gouvernement.

Benjamin Griveaux a été évacué d'urgence après une intrusion violente dans le bâtiment abritant ses bureaux le 5 janvier. En effet, un groupe de Gilets jaunes a utilisé un chariot élévateur pour s'introduire dans la cour du secrétariat d'Etat dont la porte a rapidement cédé, comme le montrent ces images.

Des individus auraient alors pénétré dans la cour du bâtiment, notamment afin de dégrader des véhicules, avant de disparaître. Le secrétaire d'Etat et ses collaborateurs auraient alors été mis en sécurité. Les lieux abritent également le ministère des Relations avec le Parlement.

Une telle intrusion dans un ministère est très rare. La dernière en date remonte à 1999 avec le saccage par des agriculteurs du bureau de Dominique Voynet au ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

«Ce n'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République» et «la maison de France», a réagi Benjamin Griveaux. «C'est inacceptable et j'espère que les vidéos permettront d'identifier et de poursuivre les auteurs, et qu'ils seront très très durement condamnés», a-t-il ajouté, accusant les auteurs d'être les «ennemis de la démocratie».

