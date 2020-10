Covid-19 : Macron estime qu'il faut «plus de restrictions» là où le virus circule trop vite

Le président français a estimé qu'il fallait «plus de restrictions» dans les endroits où le Covid-19 «circule trop vite» lors d'un entretien à TF1 et France 2. Il a cependant exclu la limitation des déplacements.

Emmanuel Macron a considéré le 7 octobre qu'il fallait aller vers «plus de restrictions» dans les endroits où le Covid-19 «circule trop vite», à l'image de celles mises en place dans les Bouches-du-Rhône et à Paris, mais a exclu une limitation des déplacements.

EN DIRECT | Je réponds aux questions de Marie Chantrait et Jeff Wittenberg depuis Saint-Martin-Vésubie. https://t.co/jCQ4PVcmNQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2020

«Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées qui sont les plus vulnérables, et où l'on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu'on a pu connaître par exemple dans les Bouches-du-Rhône où dans Paris et la petite couronne», a fait valoir le chef de l'Etat lors d'un entretien sur TF1 et France 2.

«Les annonces seront faites demain par le ministre des Solidarités et de la Santé», Olivier Véran, a déclaré par ailleurs le président, qui a précisé que l'épidémie «continue de monter».

Le président était en visite dans les Alpes-Maritimes, dont plusieurs villages ont été dévastés par des crues meurtrières.

Le chef de l'Etat a toutefois exclu une nouvelle limitation des déplacements : «La stratégie qu'on a retenue n'est pas celle-ci, elle est de responsabiliser nos citoyens : nous ne sommes pas, et nous ne serons pas pour plusieurs mois dans un temps normal», a-t-il expliqué.

Il y a une semaine, Olivier Véran avait pointé cinq métropoles, Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Toulouse caractérisées par une évolution «très préoccupante», brandissant la menace d'un durcissement des mesures prises pour freiner l'avancée du virus.

18 746 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été détectés au cours des dernières 24 heures, selon Santé publique France, un record depuis l'utilisation de tests à grande échelle.