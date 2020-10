La vitrine d'une librairie «conservatrice», ouverte récemment, vandalisée à Nancy

La vitrine d'une librairie «conservatrice» a été vandalisée le 5 octobre à Nancy. Recouvert de slogans antifascistes, l'établissement a annoncé qu'il porterait plainte. Un collectif d'opposants s'était constitué contre son ouverture.

Les Deux Cités, librairie «conservatrice et indépendante» ouverte récemment, a vu sa vitrine recouverte d'affiches aux slogans antifascistes le 5 octobre, rapporte l'Est Républicain. C'est en arrivant devant sa boutique au matin qu'un des cogérants s'est aperçu de l'action contre sa librairie. Toujours selon le quotidien local, les affiches format feuille A4 était pourvues de slogans tel que «Pas de quartier pour les fachos», «Nancy ville anti-fasciste», «les réfugié.e.s sont les bienvenu.e.s». L’inscription «dégagez» a été taguée, à deux reprises, de part et d’autre de la porte d’entrée.

Les gérants de la librairie ont annoncé qu'ils déposeraient plainte après le passage de la police nationale, venue constater les faits. Les images des caméras de surveillance de la ville seront utilisées dans le cadre de l'enquête, a annoncé le quotidien local non sans préciser que les services de la ville avaient procédé au nettoyage de la vitrine.

Passe d'armes entre la librairie et des militants de gauche

Dans un communiqué du 3 octobre, la librairie avait salué les clients venus «apporter leur soutien en cette période où [la librairie est] victime de la violence gratuite de groupuscules totalitaires d’extrême-gauche. Violence qui se poursuit à travers les nouvelles injures et diffamations portées [...] dans un combat obscurantiste qu’ils entendent mener contre un lieu d’intelligence et de culture».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE des Deux Cités sur la journée du 3 octobre 2020.

Où quelques vérités sont assenées sur les responsabilités de très héroïques contempteurs de la liberté d'entreprendre, de réunion et d'expression.

Communiqué accessible ici : https://t.co/X0vBODE5MP — Les Deux Cités (@DeuxCitesLib) October 5, 2020

Après la récente ouverture de cette librairie, un collectif d'opposants syndicalistes et militants s'est constitué. «Les gérants de cette pseudo-librairie sont notamment sympathisants de l’Action française [mouvement nationaliste et royaliste], et parmi leurs parrains se trouvent l’écrivain régionaliste Jean-Marie Cuny, candidat FN aux européennes de 1986, ou encore le conspirationniste Pierre Hillard», argumente Etienne Simon, du syndicat Solidaire 54, dans des propos rapportés par l'Est Républicain.

Nous ne sommes pas des ennemis de la liberté d’expression

«Nous ne sommes pas des ennemis de la liberté d’expression, mais comme le prouvent leurs interventions sur YouTube et d’autres réseaux, Sylvain Durain et Alexis Forget veulent, via leurs conférences et autres rencontres, enraciner des thèses réactionnaires et identitaires au sein de la jeunesse locale. Et il y a assez eu de groupuscules violents à Nancy par le passé».

Un appel à manifester contre la librairie le 17 octobre a été lancé par le syndicaliste Yann Verrier de l'Union locale CGT Nancy alors que l'établissement devrait organiser sa première conférence avec la présence de l’auteur nancéien Stanislas Berton.