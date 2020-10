Nouvelle-Calédonie : le non à l'indépendance l'emporte avec 53,26% des voix

Selon les résultats officiels définitifs, le «non» au référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie du 4 octobre l'emporte, avec 53,26% des voix. Il est néanmoins en recul par rapport à la dernière consultation.

La Nouvelle-Calédonie restera française : les électeurs néo-calédoniens ont voté majoritairement «non» (53,26%) au référendum d'autodétermination de ce territoire des Outre-mer.

Le «non» enregistre toutefois une baisse de plus de trois points par rapport au précédent scrutin, en 2018, selon les résultats définitifs.

L'écart se resserre avec les indépendantistes (46,74%), pour ce scrutin marqué également par une participation historique qui s'élève à 85,64% (+4,5 points).

Selon l'accord de Nouméa, signé en 1998, un troisième référendum est possible d'ici à 2022.

Macron accueille la victoire du non «avec un profond sentiment de reconnaissance»

Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré accueillir la victoire du non «avec un profond sentiment de reconnaissance» et d'«humilité» lors d'une allocution solennelle à l'Elysée. «Les électeurs se sont exprimés, ils ont majoritairement confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. En tant que chef de l'Etat, j'accueille cette marque de confiance dans la République avec un profond sentiment de reconnaissance. J'accueille également ces résultats avec humilité», a déclaré le dirigeant français.

«J'entends la voix de celles et ceux qu'anime la volonté de l'indépendance et je veux leur dire : c'est avec vous, ce n'est qu'ensemble que nous construirons la Nouvelle-Calédonie de demain», a-t-il ajouté, saluant «une participation exceptionnelle» et un «deuxième grand rendez-vous démocratique réussi malgré les conditions plus difficiles» à cause de la pandémie du Covid-19.

Le Premier ministre Jean Castex avait en outre indiqué cette semaine qu'il allait réunir «les acteurs politiques calédoniens au lendemain» du référendum.