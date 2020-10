Zemmour sur les mineurs isolés étrangers : «Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs»

SOS Racisme a annoncé saisir le CSA et porter plainte après une sortie d'Eric Zemmour concernant les migrants se revendiquant mineurs non accompagnés (MNA). L'éditorialiste les a notamment décrits comme des «voleurs», des «assassins», «des violeurs».

Eric Zemmour suscite de nouveau la controverse après des propos tenus le 29 septembre sur Cnews. Evoquant le cas des mineurs isolés non-accompagnés (MNA), étrangers, le chroniqueur s'es d'abord désolé d'une «France qui paie pour son invasion». Il a ensuite élargi le débat, affirmant qu'«il n'y a pas de juste milieu, [qu'] il faut renverser la table, c'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes comme le reste de l'immigration ne viennent plus», avant de marteler : «parce qu'ils n'ont rien à faire ici [...] Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont !»

Des propos polémiques auquel il a ajouté : «Il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent», rappelant par ailleurs son souhait de voir la France «sortir de la Cour européenne des droits de l'homme». Celle-ci est en effet vue par Eric Zemmour comme «l'origine du mal», qui «avec la Convention des droits de l'enfant nous oblige à n'expulser personne».

Moi je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là

S'adressant à l'animatrice Christine Kelly qui semblait douter de son propos, Eric Zemmour a insisté : «Vous, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance. Moi je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, aux hommes assassinés par ces gens-là, aux Français trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut penser aux Français, avant les autres.» «On vous laisse la responsabilité de vos propos», a répondu Christine Kelly. Eric Zemmour a ironisé alors sur le fait que cette responsabilité lui a déjà «couté cher».

Eric Zemmour modère ses propos

Peu après, le chroniqueur a cependant modéré son propos, après une autre intervention de Christine Kelly, considérant que «tous les mineurs isolés [n'étaient] pas des voleurs, des violeurs et des assassins». «Mais comme il y en a beaucoup qui le deviennent, il faut protéger les Français et donc, dans le doute, il ne faut laisser rentrer personne», explique-t-il.

Sitôt publié, l'extrait a soulevé un tollé, notamment à gauche. L'oratrice nationale de La France insoumise (LFI), Julie Garnier, a estimé qu'Eric Zemmour était «en route pour une nouvelle condamnation» et a déploré l'attitude de Cnews «qui malgré les précédentes condamnations le laisse propager sa haine».

En route pour une nouvelle condamnation de Zemmour.



Rajoutez y #Cnews qui malgré les précédentes condamnations le laisse propager sa haine. #CEDH#Racisme#CaSuffitpic.twitter.com/UicuxM34HQ — Julie Garnier (@JulieGarnierFI) September 30, 2020

«Quand la bêtise, les fake news, les discours de haine continuent tranquillement sur Cnews», a commenté pour sa part l'eurodéputée LFI Anne-Sophie Pelletier.

« La cour européenne des droits de l’homme est l’origine du mal » E.Zemmour à propos des mineurs isolés sur @CNEWS



Quand la bêtise, les fakes news, les discours de haine continuent tranquillement sur @CNEWS 🤮



Cc @ECHR_CEDHpic.twitter.com/iuLhOfZulG — Anne Sophie Pelletier (@ASPelletier) September 30, 2020

Côté macronistes, le vice-président de l'Assemblée nationale et député La République en marche, Hugues Renson, a jugé les propos tenus par Eric Zemmour «graves et indignes» : «C'est un abject et méprisable appel à la haine. Qui abîme notre pays. Je les condamne de la façon la plus ferme. Que Cnews prenne désormais ses responsabilités. Cela suffit.»

Les propos tenus par Éric Zemmour sont graves et indignes. C’est un abject et méprisable appel à la haine. Qui abime notre pays.



Je les condamne de la façon la plus ferme.



Que @CNEWS prenne désormais ses responsabilités. Cela suffit. https://t.co/Ef9XEao8CU — Hugues Renson (@huguesrenson) September 30, 2020

Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, annonce sur Twitter avoir saisi le CSA et déposer plainte contre «ce raciste récidiviste que nous avons fait condamner il y a 5 jours».

Eric #Zemmour sur @CNEWS : “Les jeunes issus de l'immigration (...) sont tous des voleurs, ils sont tous des assassins, ils sont tous des violeurs.”@SOS_Racisme saisit le @csaudiovisuel & dépose plainte contre ce #raciste récidiviste que nous avons fait condamner il y a 5 jours. pic.twitter.com/OycjZCeaPQ — Dominique Sopo (@d_sopo) September 30, 2020

Partageant la déclaration de Dominique Sopo, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a abondé : «Plus Eric Zemmour est condamné, plus il persiste dans la xénophobie. Ce qu’il a dit ce soir est à vomir. Il donne la Gerbe, comme le journal éponyme. Une fois de plus la justice devra passer sur ses appels à la haine. La liberté d’expression n’est pas une liberté absolue.»

Plus Eric Zemmour est condamné, plus il persiste dans la xénophobie. Ce qu’il a dit ce soir est à vomir. Il donne la Gerbe, comme le journal éponyme. Une fois de plus la justice devra passer sur ses appels à la haine. La liberté d’expression n’est pas une liberté absolue. https://t.co/2nV383L3kZ — Licra (@_LICRA_) September 30, 2020

L'écrivain et journaliste Aude Lancelin a quant à elle qualifié Eric Zemmour de «semeur de haine» et d' «idéologue d'une rare violence, digne héritier de Pierre Laval», en faisant référence à la déportation des enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.

"Tous, tous... Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs."



Spéciale dédicace à Eric Zemmour, le semeur de haine. Bravo @CNEWS, bravo @csaudiovisuel, d'avoir mis et de maintenir chaque jour à l'antenne un idéologue d'une rare violence, digne héritier de Pierre Laval pic.twitter.com/A2DNSUfwzX — Aude Lancelin (@alancelin) September 30, 2020

Ces déclarations du chroniqueur interviennent dans un contexte de polémique sur la question des mineurs isolés étrangers en France après l'arrestation de l'auteur présumé de l'attaque au hachoir de Paris. Lors de sa garde à vue, l'homme, un ressortissant pakistanais qui prétendait jusqu'alors avoir 18 ans a admis être en réalité âgé de 25 ans et avoir menti sur son âge et son identité. Il avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Val-d'Oise lors de son arrivé en France trois ans plus tôt.