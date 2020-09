«On ne peut pas dire que les flics sont des nazis» : Bigard condamne les propos de Jérôme Rodrigues

Interviewé par RT France, l'humoriste Jean-Marie Bigard a dénoncé les propos de Jérôme Rodrigues qui a qualifié un syndicat de policiers, de «bande de nazis». Le comédien n'ira pas manifester le 12 septembre à Paris au côté du Gilet jaune.

Sur RT France le 10 septembre, Jean-Marie Bigard a déclaré «condamner» les propos de l'une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodrigues. «On ne peut pas dire que les flics français sont des nazis», a affirmé l'humoriste ajoutant qu'il est lui-même «un ami de la police qui, depuis beaucoup de mois, est entre le marteau et l'enclume». Il a par ailleurs assuré qu'il connaissait beaucoup de policiers défendant «les lois la République». «On ne peut pas leur taper dessus», a-t-il complété.

«Je ne peux pas m'afficher avec quelqu'un dont je ne partage pas les idées», a-t-il de fait regretté, confirmant par là-même qu'il ne participera pas à la manifestation parisienne des Gilets jaunes, prévue le 12 septembre, à l'appel notamment de Jérôme Rodrigues. En lieu et place, Jean-Marie Bigard rencontrera les Gilets jaunes à Brest, «pour dire [sa] solidarité avec les plus démunis et les gens qui travaillent et paient leurs impôts».

Enfin, au lieu de choisir un camp entre les Gilets jaunes et la police, Jean-Marie Bigard a préféré dénoncer les «casseurs» qui seraient utilisés par les «gouvernants». Ceux-ci auraient ainsi laissé «les casseurs massacrer la plus belle avenue du monde [les Champs-Elysées pour] tuer les Gilets jaunes». «Mais on ne tue pas la multitude», a-t-il déclaré.

Le 9 septembre, dans un tweet, Jérôme Rodrigues avait qualifié le syndicat policier Synergie-officiers de «bande de nazis» et évoqué l'existence d'un «camp de concentration [caché] au nord-est de Paris». Le lendemain, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé déposer une plainte «au nom du ministère, et pour défendre l’honneur de tous les policiers».