Covid-19 en France : sept nouveaux départements passent en «zone rouge»

La Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Nord, le Bas-Rhin et la Seine-Maritime et la Réunion ont été classés «zone de circulation active du virus», en raison du grand nombre de contaminations constatées ces derniers jours par les autorités.

La liste des territoires classés «zone de circulation active du virus» (ZCA, ou informellement «zone rouge») est passée à 28 le 6 septembre, selon un décret paru au Journal officiel et immédiatement entré en vigueur. Parmi eux, six sont situés en France métropolitaine : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Nord, le Bas-Rhin et la Seine-Maritime ; et un en Outre-mer : La Réunion.

L’article 50 du décret du 10 juillet 2020 «prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19», autorise les préfets à prendre des mesures pour limiter la propagation du Covid dans les «zones de circulation active du virus» : limitation des déplacements autorisés, interdiction d’accueillir du public dans les musées et établissements sportifs couverts, fermeture anticipée des restaurants...

En outre, les préfets peuvent étendre l’obligation du port du masque, alors que le Conseil d'Etat examine le 6 septembre la demande de l’Etat de maintenir le port du masque à Lyon, Strasbourg et Villeurbanne.

«Une zone de circulation active du virus se caractérise principalement par un taux d'incidence supérieur à 50 et une dynamique épidémique défavorable», a expliqué au Parisienla Direction générale de la santé (DGS). Les données de Santé publique France indiquent que le taux d'incidence, qui correspond au nombre de cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours, est au-dessus du seuil d'alerte de 50 dans ces départements (sauf dans le Bas-Rhin, où il s’élève à 41,3).

Le 14 août, Paris et les Bouches-du-Rhône étaient les premiers départements classés «rouge». Le 27 août, 19 départements et les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient ajoutés à la liste.

Le 5 septembre, 8 550 nouveaux cas positifs ont été confirmés en 24 heures sur l'ensemble du territoire français, soit sensiblement le même niveau que la veille (8 975 cas), confirmant la nette hausse par rapport aux jours précédents où l'on dénombrait un peu plus de 7 000 nouveaux cas en 24 heures, selon les données de la DGS.