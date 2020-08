Robert Ménard : «Il faudrait foutre des bombes» aux éoliennes

Le maire de Béziers est particulièrement remonté après avoir eu connaissance d'un projet d'éoliennes à proximité de sa ville. Plusieurs élus locaux sont également contre le parc. «Ces éoliennes vont bousiller» les paysages, estime Robert Ménard.

Le 10 août, France bleu révélait un projet de quatre éoliennes d'une hauteur de 150 mètres de haut à 15 kilomètres de Béziers. L'édile de la ville, Robert Ménard, a exprimé son mécontentement le 20 août. Et le maire de droite radicale est loin d'être le seul à s'opposer au projet puisque la radio confirme qu'un collectif d'habitants du «charmant village médiéval» de Puissalicon – où doivent être installées ces éoliennes – proteste également contre ce nouveau parc, tout comme de nombreux élus des villages voisins. Et pour cause, ces éoliennes auraient un impact sur «les villages les plus proches», selon le collectif.

Selon Ménard, les éoliennes «pourrissent» les paysages

Robert Ménard voit rouge et ne comprend pas une telle décision, estimant dans des propos rapportés par France bleu, que ces éoliennes vont «bousiller» et «pourrir» les paysages, entachant ainsi l'avenir du tourisme sur le territoire. «On est tous contre, tous les maires sont contre», ajoute-t-il. «On a réussi à [...] faire la peau» au projet photovoltaïque à Lespignan, avertit-il encore. Si l'édile déplore le fait que le maire de Puissalicon soit pour sa part parfois favorable et parfois opposé à ces installations, il prévient également que le gain financier pour la commune et le propriétaire du terrain ne vaut pas le désastre à venir pour le tourisme : «Ça va défigurer nos paysages. Il faudrait y foutre des bombes à ces trucs.»

L'élu biterrois constate avec effroi des terrains proches de Carcassonne qui posséderaient des panneaux photovoltaïques et des éoliennes qui «salopent»les paysages.

Je tiens à mon pays, je tiens à ma ville et à mes paysages

En outre, Robert Ménard affirme que «l'architecte des Bâtiments de France est intervenue» et n'y serait pas favorable. Ces éoliennes seraient effectivement visibles de très nombreux sites protégés y compris la cathédrale de Béziers.

«Quel est ce pays où quand tout le monde est contre, il y a encore l'administration de l'Etat qui l'accepte ?», s'interroge encore l'ancien dirigeant de Reporter sans frontières, qui s'étonne en même temps qu'on ait «un gouvernement qui vous dit qu'il faut demander l'avis aux maires». Particulièrement irrité, il s'en prend aussi à tous ceux qui ceux qui «nous pourrissent la vie avec leurs éoliennes» et se lance dans une diatribe : «Il faut être abruti et vivre à Paris pour imaginer ça [...] Je tiens à mon pays, je tiens à ma ville et à mes paysages. Les écolos qui viennent me donner des leçons de morale, qu'ils aillent se faire foutre !»

«Les abrutis d’écolos qui défendent ça mais, attendez, comment on peut défendre ça ?», se demande-t-il enfin. France bleu précise que le maire de Puissalicon, Michel Farenc, «a décidé d'organiser une consultation citoyenne du 17 au 23 août soit seulement quelques jours avant le début de l'enquête publique».