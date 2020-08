Des dizaines de Gilets jaunes manifestent à Paris en ce 15 août (IMAGES)

Quelques dizaines de Gilets jaunes se sont rassemblés à Paris près de Bercy ce 15 août, avant de marcher en direction de la place de la Nation. En attendant une grande mobilisation prévue le 12 septembre, censée donner un souffle au mouvement.

Répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, des dizaines de Gilets jaunes se sont retrouvés le 15 août à Paris, pour manifester entre Bercy et place de la Nation, en passant par la place de la Bastille. Un important dispositif des forces de l'ordre a encadré le rassemblement, comme on peut le voir sur des images diffusées par notre reporter Charles Baudry.

🔴Les Gilets Jaunes sont toujours mobilisés, même en plein cœur de l’été. Ils sont actuellement près de 300 personnes. Le parcours est de #Bercy jusqu’à #Nation, avec un passage par la Place de la Bastille.#GiletsJaunes#Paris#YellowVestspic.twitter.com/8mCnwuQZFv — Charles Baudry (@CharlesBaudry) August 15, 2020

Parmi les banderoles brandies par les manifestants ce 15 août dans la capitale, l'une dénonçait «le pouvoir [qui] instrumentalise la justice et la police», une autre indiquait : «Emmanuel Macron le mondialiste, la start-up nation, on n'en veut pas, on préfère la nation France.»

Selon notre reporter Kyrill Kotikov, des tensions ont éclaté dans l'après-midi lorsque le gérant d'un supermarché a tiré le rideau de ce dernier, alors que des Gilets jaunes qui participaient à la manifestation souhaitaient s'y ravitailler en eau. «Les policiers se sont mis devant pour protéger l'entrée du supermarché, ce qui n'a pas plu aux Gilets jaunes», rapporte notre journaliste. Par la suite, le gérant d'un supermarché Lidl a néanmoins laissé entrer des Gilets jaunes au compte goutte, afin qu'ils puissent acheter des bouteilles d'eau.

Des mobilisations relativement peu étoffées ont été organisées dans la capitale depuis la fin du confinement en France, notamment le 4 juillet ou le 26 juillet.

Plusieurs groupes de Gilets jaunes et personnalités du mouvement ont lancé un appel à se mobiliser pour un plus large rassemblement le 12 septembre, afin de donner un second souffle à une mobilisation mise en veilleuse par la crise du coronavirus.