Gilets jaunes, Marche des fiertés et Kurdes : journée de manifestations à Paris

Cinq manifestations, toutes déclarées et autorisées par la préfecture de police de Paris, sont organisées ce 4 juillet dans la capitale. Trois d'entre elles se revendiquent des Gilets jaunes, une du Conseil démocratique kurde en France, tandis que la dernière concerne la Marche des fiertés LGBTQI+ 2020.

Les divers parcours des Gilets jaunes sont d'ores et déjà connus. Le premier ira de la place de la République à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), jusqu'à la gare du Nord (Xe), entre 11h30 et 18h. Le second partira de la place Clément-Ader (XVIe), devant la Maison de la Radio, jusqu'à l'esplanade Henri-de-France (XVe) devant France Télévisions, entre 13h30 et 19h30. Le troisième s'élancera vers midi depuis l'angle des boulevards Voltaire et Lenoir (XIe), devant le Bataclan, pour atteindre la place d'Italie (XIIIe) vers 18h.

🇫🇷 [Thread] #GiletsJaunes#4Juillet2020



La mobilisation se poursuit à #Paris ! ✊



👉 3 manifestations au programme :



Mairie de Levallois -> Gare du Nord

R.Lenoir-Voltaire -> Place d'Italie

Pl Clément Ader -> Pl Henri de France

Une autre autorisation demandée par des Gilets jaunes a été interdite. Annoncée sur les Champs-Elysées (VIIIe), le préfet de police de Paris a décidé de ne pas l'autoriser «au vu des troubles à l'ordre public», excluant également «tout rassemblement de personnes se revendiquant des Gilets jaunes sur l’avenue».