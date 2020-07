«Arrêtez-moi !» : Patrice Quarteron se filme au commissariat d'Evry et est placé en garde à vue

L’ancien boxeur Patrice Quarteron a été brièvement placé en garde à vue le 16 juillet pour menaces de mort et atteinte à l'intimité de la vie privée sur des policiers du commissariat d’Evry-Courcouronnes.

L'ancien champion du monde de kickboxing Patrice Quarteron a été arrêté le 16 juillet et brièvement placé en garde à vue au commissariat d'Evry pour outrage et menace sur des policiers, a appris l'AFP auprès du parquet d'Evry.

On a tiré chez moi à la Kalachnikov, où il y avait trois enfants

Le champion d'arts martiaux de 41 ans a été arrêté alors qu'il se rendait au commissariat pour prendre des nouvelles de plaintes qu'il avait auparavant déposées pour «dégradation par moyen dangereux». Le 20 juin, son domicile de Corbeil-Essonnes avait en effet été visé par des tirs à l'arme à feu, sans faire de victime. Le 8 janvier, le domicile de l'ancien boxeur avait déjà reçu le même traitement. Des impacts de balles avaient été retrouvés sur la façade ainsi que des douilles. Personne n'avait été blessé. Devant son impatience, une source proche du dossier a expliqué que «le ton est monté très rapidement».

Téléphone à la main, Patrice Quarteron filme en direct : «Nous sommes au commissariat d'Evry. Depuis plusieurs mois, j'essaie de rester calme avec la police mais on me prend pour un imbécile. On a tiré chez moi à la Kalachnikov, où il y avait trois enfants. J'essaie de contacter ces gens mais la plupart me prennent pour un imbécile !». Patrice Quarteron «aurait usé de propos susceptibles de caractériser des menaces de mort à l'encontre des policiers et aurait utilisé son téléphone portable pour les filmer», a poursuivi la même source.

Le désintérêt que semblent manifester les policiers dans la vidéo enregistrée a fait rapidement perdre son sang-froid au boxeur, qui hausse le ton : «On va se mettre en live sur internet comme ça, vous allez tous faire votre travail ! [...] Maintenant vous allez me respecter !». Puis, faisant sans doute référence à sa propre mésaventure, il poursuit : «Si je vous tire dessus, vous allez pas vous calmer ! Arrêtez-moi !»

Patrice Quarteron a par conséquent été placé en garde à vue à 14h40 pour «menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique» et «atteinte à l'intimité de la vie privée», a fait savoir le parquet. Il a ensuite été relâché vers 18h30 sur décision du parquet, «le temps de poursuivre les investigations».