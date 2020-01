Le domicile du boxeur Patrice Quarteron visé par des tirs à Corbeil-Essonnes

Des coups de feu ont été entendus à proximité du domaine familial des Dassault, dont Patrice Quarteron est le gardien, à Corbeil-Essonnes, selon Le Parisien. Le boxeur avait été la cible de menaces.

Selon une information révélée par nos confrères du Parisien le 10 janvier, le domicile du boxeur Patrice Quarteron, à Corbeil-Essones (Essonne), a été la cible de plusieurs tirs d’arme à feu dans la soirée du 9 janvier. La demeure de l’ancien champion du monde de kickboxing est située sur le domaine de la famille Dassault dont il est le gardien. Au moment des faits, le sportif n’était pas présent à son domicile qui était vide. Aucun blessé n’est à déplorer. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de l’Essonne.

«Il n'y a sûrement pas eu la volonté de tuer. Mais c'est bien le logement du gardien qui était visé. C'est probablement un acte d'intimidation», explique un proche du dossier au journal francilien.

Le boxeur avait dû porter plainte récemment après avoir reçu une vidéo anonyme dans laquelle un inconnu le menace physiquement.

Le Parisien avance par ailleurs que des tensions existent entre la famille Dassault et celle de Patrice Quarteron. Installé par Serge Dassault dans sa propriété afin d’en assurer la sécurité, le boxeur de la Grande Borne ne s’entendrait pas avec ses héritiers depuis la mort de l’ancien sénateur en mai 2018. Les Dassault tenteraient donc de déloger Patrice Quarteron du pavillon situé sur le domaine familial. Récemment, celui-ci aurait reçu une assignation en expulsion mais se serait refusé à quitter les lieux.

Toutefois, aucune piste n’est pour le moment privilégiée par les enquêteurs. Le sportif et son avocat ont eux refusé de répondre aux sollicitations du quotidien.

Si le colosse né à Sevran (Seine-Saint-Denis) se distingue régulièrement sur les rings, il défraie régulièrement la chronique pour ses frasques dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ses passes d’armes avec le rappeur Booba sont encore dans toutes les mémoires. Le 5 janvier dernier, dans un entretien à Nice-Matin, Patrice Quarteron avait relancé les hostilités et prévenu son meilleur ennemi : «Il va se prendre une gifle, c’est tout ce qui va se passer.» Et d'en rajouter une couche : «On n’est pas du même monde. Lui, c’est un bourgeois qui vient de Meudon-la-Forêt et il s’est inventé une vie en banlieue. C’est un charlatan. Et ça, il va le payer. Il ne connaît rien à la cité et véhicule une fausse image, comme si on était tous des zouaves.»

