La nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre inspire les internautes

Comme à chaque événement politique, les internautes laissent fleurir leur créativité sur les réseaux. La nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre n'échappe pas à la règle. Le patronyme de cet homme de droite a particulièrement inspiré.

La nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre ce 3 juillet en remplacement d'Edouard Philippe met les réseaux sociaux en ébullition. Le nom du nouveau locataire de Matignon a rapidement atteint le Top Trend sur Twitter. Outre les remarques moqueuses et ironiques sur l'absence de changement de cap présidentiel liée à cette nomination, le patronyme de ce nouveau Premier ministre inconnu n'a pas manqué de stimuler l'imagination des internautes, à l'image de l'humoriste Thomas Wiesel : «C'est pas un niveau d'analyse très pointu, mais il a quand même un nom super marrant. Jean Castex. C'est rigolo à dire. On dirait un peu un Pokémon.»

C'est pas un niveau d'analyse très pointu, mais il a quand même un nom super marrant. Jean Castex. C'est rigolo à dire. On dirait un peu un Pokémon. Voilà. pic.twitter.com/57BJzb17QK — Thomas Wiesel (@wieselT) July 3, 2020

De la même façon, d'autres internautes se sont amusés à faire des jeux de mots avec le nom du nouveau Premier ministre.

C'est la première chose à laquelle j'ai pensé en lisant "Jean Castex"... pic.twitter.com/9EPf2QDqD3 — parkingturtle (@ImParkingturtle) July 3, 2020

«Maintenant, il faut former un gouvernement... Un Castex pour Emmanuel Macron», s'est amusé un journaliste de RT France.

Nommer un Premier ministre : ✅

Maintenant, il faut former un gouvernement... Un Castex pour Emmanuel Macron.

Ok je sors. #remaniement — Bastien Gouly (@BastienGouly) July 3, 2020

Twitter s'est ainsi transformée en véritable cour de récréation. Certains internautes se sont montrés plus fins que d'autres...

Pour les slogans de manif, les rimes riches pour Jean Castex sont :

hypercomplexe

hétéroduplex

cache-sexe

latex

perplexe — Victor Laby (@VictorLaby_) July 3, 2020

Les initiales de Jean Castex, identiques à celles de Jésus Christ, ont également inspiré.

Les initiales de Jean Castex sont JC. Je suppute un chemin de croix! — ariane walter (@ArianeWalter) July 3, 2020

Mais c'est la nomination de cet inconnu du grand public, homme de droite, juste après le raz-de-marée écologiste aux municipales, qui a le plus fait réagir les internautes, non sans une certaine ironie. «Pour l'accompagner sur son "nouveau chemin" écologique et social, Macron a choisi comme Premier ministre JeanCastex, un technocrate de droite», écrit par exemple cet internaute.

Le chargé de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon a repris un passage du conte Le Petit Prince : «Le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C’était un monarque absolu.» Et à Antoine Léaument d'ajouter : «Il avait donc choisi de nommer Jean Castex à Matignon.»

Il avait donc choisi de nommer Jean Castex à #Matignon. https://t.co/uo0ORqqdVb — Antoine Léaument (@ALeaument) July 3, 2020

Pour Gilbert Collard, même constat. De son point de vue, «Macron choisit un Premier ministre parasol qui ne lui fera pas d'ombre !»

Emmanuel Macron a surpris les observateurs les plus aguerris en nommant, ce 3 juillet, Jean Castex, 55 ans, au poste de Premier ministre après la démission d’Edouard Philippe le matin même. Le «Monsieur déconfinement» du gouvernement, officiellement délégué interministériel sur le sujet depuis avril, est un haut fonctionnaire, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy à l’Elysée et maire Les Républicains (LR) depuis 2008 de Prades, une commune d’environ 6 000 habitants située dans les Pyrénées-Orientales. Technocrate cinquantenaire, homme de droite assumé, marié et père de quatre enfants, Jean Castex est loin d'incarner le renouveau dont certains espéraient Emmanuel Macron capable.