Emmanuel Macron nomme Jean Castex Premier ministre

Le président de la République a choisi Jean Castex pour succéder à Edouard Philippe à Matignon. L'ancien Premier ministre avait présenté la démission de son gouvernement dans la matinée.

Après la démission du gouvernement d'Edouard Philippe ce 3 juillet dans la matinée, le président de la République a nommé Jean Castex pour remplacer à Matignon celui qui vient d'être réélu à la mairie du Havre. Edouard Philippe quitte le gouvernement après trois années passées au poste de Premier ministre.

Au cours d'un entretien à l'Elysée la veille, les deux hommes «ont établi un constat partagé quant à la nécessité d'un nouveau gouvernement pour incarner une nouvelle étape du quinquennat, un nouveau chemin», a souligné l'Elysée auprès de l'AFP.

Ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy, Jean Castex, 55 ans, maire LR de Prades, est depuis avril le délégué interministériel chargé du déconfinement. «Il est un haut fonctionnaire complet et polyvalent qui aura à cœur de réformer l'Etat et de conduire un dialogue apaisé avec les territoires», a expliqué l'Elysée, qui le présente comme «l'homme de la situation». La présidence estime que le nouveau locataire de Matignon «saura mettre en œuvre les reconstructions évoquées par le chef de l'Etat dans ses dernières expressions dans le cadre du nouveau chemin [du quinquennat]».

Jean Castex est «parfaitement rompu aux arcanes parisiennes et fin connaisseur des réalités locales et territoriales [...] qui conjugue expérience de la haute fonction publique – il est membre de la Cour des Comptes – et des mandats locaux : à la fois maire, président d'une communauté de communes et conseiller départemental», poursuit l'Elysée, estimant que «Paris et Prades, c'est un contraste important dans la période de reconstruction plurielle qui s'ouvre».