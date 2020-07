Roselyne Bachelot à propos des médecins : «Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ?»

Auditionnée par l'Assemblée nationale, l'ancienne ministre de la Santé de l'ère Sarkozy n'a pas mâché ses mots sur ce qu'elle pensait des plaintes des soignants qui se disaient démunis de moyens de protection sanitaire pendant la crise du Covid-19.

Interrogée le 1er juillet à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête à propos de la gestion de la crise du Covid-19, l'ancienne ministre de la Santé a déclaré : «J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire "nous n'avions pas de masques dans nos cabinets". Mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, "nous n'avions pas de blouse", mais enfin ! Pourquoi les médecins ne portent-ils plus de blouse ? Dans le pays de Pasteur, qu'est-ce que c'est que cette médecine ?»

Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal!

A l'appui de son propos, Roselyne Bachelot – dont la gouaille a forgé sa renommée médiatique – a également pris pour exemple une situation qu'elle a vécue : «Quand un médecin vient me voir pour une angine à streptocoque, qu'il arrive sans masque, sans blouse, sans se laver les mains, qui me pose sur le torse – très beau d'ailleurs au passage – un stéthoscope qu'il n'a pas même pas désinfecté et qu'il repart sans se laver les mains, sans masque et sans blouse ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des blouses ? Ça n'existe plus ? [...] On attend que le directeur de cabinet du préfet ou de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ? Qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même se prendre un peu en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal !»

Commission d'enquête #Covid19.

«Mais enfin, c’est quoi ce pays infantilisé ? (…) Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal !» @visactu@R_Bachelotpic.twitter.com/A4i1eEM41e — 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗖𝗼𝘀𝗻𝗲𝗳𝗿𝗼𝘆 (@CosnefroyPierre) July 2, 2020

En référence aux propos d'Agnès Buzyn qui déclarait le 30 juin que ce n'était «pas au ministre de gérer les stocks», Roselyne Bachelot a toutefois estimé qu'au contraire, un ministre devait «tout connaître».