Yvelines : une promotion sur la PS4 dégénère, du gaz lacrymogène employé contre la foule

Une foule de plusieurs centaines de personnes s'est réunie devant le magasin Lidl d'Orgeval, qui proposait la PS4 à 95€ au lieu de 300€. La scène a viré au chaos, poussant les gendarmes à intervenir.

Les forces de l'ordre sont intervenues le 17 juin dans la matinée pour disperser une foule de 500 personnes agglutinées devant un magasin qui proposait une promotion sur la console PS4 à Orgeval (Yvelines), a appris l'AFP auprès de la gendarmerie.

Dès 8h, les gendarmes sont intervenus pour gérer l'afflux progressif de clients devant le supermarché Lidl censé ouvrir une demi-heure plus tard. «C'était tendu au moment de l'ouverture, on a engagé 70 personnes pour rétablir l'ordre et il a fallu repousser la foule», a précisé la gendarmerie. L'enseigne, qui propose régulièrement des promotions sur des produits non-alimentaires, commercialisait la PS4 au prix de 95 euros au lieu de 300. Dans l'espoir d'en profiter, certains clients avaient même campé devant l'établissement, selon la gendarmerie.

Devant le LIDL d'Orgeval, il y a des mecs qui campent depuis cette nuit en attendant l'ouverture pour la PS4 à 95euros, je suis mort pic.twitter.com/L6Lia0fJNd — . (@YanqiUXO) June 17, 2020

Diffusées sur les réseaux sociaux, des images de la foule massée devant l'entrée du magasin montrent l'usage de gaz lacrymogènes, qui «fait suite à un jet de bouteille sur un gendarme», selon la gendarmerie.

Ça gaze ! Et ça pique le nez / les yeux. Donc tout ça pour un #PS4 ! @lidlfrance Orgeval pic.twitter.com/lYH88ygrK8 — Olivier Dauvers (@Dauvers70) June 17, 2020

L'enseigne Lidl a rapporté à l'AFP qu'«aucune communication émanant de Lidl n'[avait] été faite sur cette vente» et qu'une «photo prise à titre privé annonçant la vente de PS4 à Orgeval a été malencontreusement relayée de façon très virale». L'information avait effectivement été relayée par le site Dealabs le 16 juin.

😮 😮

La PS4 à 95€ chez LIDL ! 🔥

C'est une offre spéciale pour fêter l'ouverture d'un nouveau magasin en IDF, j'imagine même pas le bordel demain matin à l'ouverture 🙈

➡ https://t.co/rxBzy3rmTT ⬅ #bonplanpic.twitter.com/9rKZ1rk0iX — Dealabs.com (@Dealabs) June 16, 2020

Le magasin a été fermé et la vente de PS4 définitivement annulée. Dans la cohue, une personne a fait un malaise et un gendarme a été blessé par un jet de bouteille. A 10h30, environ 150 personnes étaient encore sur place selon les autorités et la situation était revenue à la normale.