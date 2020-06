Messages racistes émanant de policiers sur Facebook : Christophe Castaner saisit la justice

Le ministre de l'Intérieur a saisi la justice après la révélation de messages racistes publiés sur Facebook dans un groupe privé réunissant des membres des forces de l'ordre, a fait savoir l'entourage de Christophe Castaner.

La polémique a enflé sur les réseaux sociaux après la découverte de messages racistes et sexistes dans un groupe privé auquel appartenaient des agents des forces de l'ordre, révélés par le média Streetpress.

Face à la controverse, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a décidé le 5 juin d'impliquer la justice. Selon une source proche du ministère de l'Intérieur, celui-ci a donc saisi le procureur de la République : «S’ils sont avérés, ces propos inacceptables sont de nature à porter gravement atteinte à l'honneur de la police et de la gendarmerie nationales, dont les hommes et les femmes sont engagés au quotidien pour protéger les Français, y compris contre le racisme et les discriminations. C’est pourquoi le ministre de l’Intérieur a décidé de saisir le procureur de la République.»

Selon l'article du 4 juin de Streepress, ce groupe Facebook privé, «réservé aux forces de l’ordre [...] compte plus de 8 000 membres», mêlant policiers et gendarmes. Et le média d'ajouter que dans cet espace «les fonctionnaires se lâchent : dans des posts ou en commentaires, on peut lire des centaines de message racistes, sexistes ou homophobes et des appels au meurtre». Streetpress affirme par ailleurs que «les propos problématiques sont quotidiens et toute l’actu policière est prétexte à insulte ou aux moqueries racistes et sexistes».

Le 3 juin au Sénat, Christophe Castaner avait rappelé qu'il fallait être, vis-à-vis des forces de l'ordre, «particulièrement exigeant [...] et faire en sorte que chaque faute [...] chaque excès, chaque mot – y compris des expressions racistes – fassent l'objet d'une enquête, d'une décision, d'une sanction».